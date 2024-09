Búzios realiza primeira cirurgia bariátrica no Hospital Municipal Rodolpho Perissé - Prefeitura de Búzios

Búzios realiza primeira cirurgia bariátrica no Hospital Municipal Rodolpho PerisséPrefeitura de Búzios

Publicado 12/09/2024 13:57

Búzios - Búzios realizou sua primeira cirurgia bariátrica no Hospital Municipal Rodolpho Perissé. O procedimento, que ocorreu no dia 31 de agosto, marca uma nova etapa nos serviços de saúde do município, proporcionando atendimento especializado que antes só era acessível em grandes centros. A paciente, Rosemara Pereira, de 53 anos, moradora do bairro Cem Braças, foi a primeira a ser operada.

Rosemara, que estava na 1.428ª posição na fila estadual para a cirurgia, teria que esperar até dois anos pelo procedimento. No entanto, ela foi selecionada junto com outras cinco pacientes, que faziam parte das primeiras seis posições na fila de regulação estadual, para iniciar o acompanhamento médico e terapêutico em Búzios. “Fiquei muito emocionada com o atendimento maravilhoso e a estrutura do hospital. Fui a primeira a realizar a cirurgia por ter emagrecido para alcançar a meta de peso para uma cirurgia segura e por ter comorbidades associadas. Esse serviço não é estética, mas sim qualidade de vida”, comentou Rosemara.

O preparo para a cirurgia incluiu dieta rigorosa, suplementação de vitaminas e acompanhamento psicológico. A paciente, inicialmente receosa sobre a estrutura do hospital, se surpreendeu com o atendimento da equipe médica e as instalações da unidade. “Fiquei feliz em ver o comprometimento do município em ofertar um serviço que vai trazer qualidade de vida para muitos moradores”, completou.

O procedimento foi realizado pelo especialista *Dr. Mohamed Kamar*, que comentou: “Esse caso é um exemplo claro de obesidade grau 3, com múltiplas comorbidades como hipertensão e diabetes. A cirurgia bariátrica visa reduzir o estômago, permitindo ao paciente perder de 30 a 40% do peso em até dois anos. Esperamos que, em 30 dias, a paciente já tenha perdido cerca de 10 quilos.”

A diretora do hospital, *Dra. Monique Campbell*, destacou o envolvimento de toda a equipe para garantir a segurança do processo: “Nosso trabalho é garantir que todos os protocolos de segurança sejam seguidos à risca, desde o pré-operatório até o pós-operatório. A equipe do hospital se dedicou para assegurar que todo o processo ocorresse de forma segura, sempre focando na recuperação da paciente.”

As cinco próximas pacientes da lista estadual de regulação, já estão em preparação para realizar o mesmo procedimento nos próximos meses. Este avanço coloca Búzios em um novo patamar de atendimento médico, reduzindo a necessidade de deslocamentos para grandes centros e oferecendo maior conforto e qualidade de vida aos moradores.

O secretário de saúde, *Leonidas Heringer*, reforçou a importância desse marco: “A realização da primeira cirurgia bariátrica no município representa um grande passo para a nossa saúde pública. Trazer esse tipo de serviço para mais perto da população é fundamental para garantir qualidade de vida e reduzir o tempo de espera por procedimentos complexos. Estamos comprometidos em continuar ampliando os serviços de saúde oferecidos em Búzios, sempre com foco na excelência e no cuidado humanizado.”

Com o avanço no setor de saúde, Búzios demonstra o comprometimento da gestão em ampliar o acesso a serviços especializados, melhorando a qualidade de vida de seus moradores e consolidando o município como referência regional em atendimento médico.