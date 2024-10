Búzios aposenta a vacina em gotas contra a poliomielite e adota novo esquema de vacinação - Prefeitura de Búzios

Búzios aposenta a vacina em gotas contra a poliomielite e adota novo esquema de vacinaçãoPrefeitura de Búzios

Publicado 12/10/2024 12:46

Búzios - A Secretaria de Saúde de Búzios anuncia uma importante mudança no esquema de vacinação contra a poliomielite. A partir de 4 de novembro de 2024, a vacina oral em gotas (VOP), utilizada como reforço, será substituída pela versão injetável (VIP). Essa mudança faz parte de uma nova orientação do Ministério da Saúde, que busca oferecer mais segurança e eficácia na imunização.

Como era antes?

O esquema de vacinação contra a pólio incluía três doses iniciais da vacina injetável (VIP), seguidas por dois reforços com a vacina em gotas (VOP):

• 1º reforço: aos 15 meses de idade

• 2º reforço: aos 4 anos de idade

O que vai mudar?

A partir de 4 de novembro de 2024, o esquema será ajustado para apenas um reforço, e ele será realizado com a vacina injetável (VIP) aos 15 meses de idade, eliminando o reforço aos 4 anos.

Esquema vacinal atualizado:

• 1ª dose (VIP): aos 2 meses

• 2ª dose (VIP): aos 4 meses

• 3ª dose (VIP): aos 6 meses

• Reforço (VIP): aos 15 meses

Período de transição

Entre 28 de setembro e 3 de novembro de 2024, o reforço com a vacina VOP foi suspenso para permitir a transição. A partir de 4 de novembro, o reforço será retomado, mas exclusivamente com a versão injetável da vacina.

Por que essa mudança foi tomada?

A decisão de substituir a vacina em gotas (VOP) pela injetável (VIP) segue orientações do Ministério da Saúde, que adotou a medida com base em critérios técnicos. A VOP, apesar de eficaz, utiliza o vírus atenuado da poliomielite, o que pode, em casos muito raros, causar a própria doença em pessoas com o sistema imunológico comprometido. Já a VIP, por ser inativada, elimina esse risco, oferecendo uma proteção mais segura.

Essa medida também alinha o Brasil a outros países que já utilizam exclusivamente a vacina injetável no esquema de vacinação contra a pólio, garantindo uma imunização mais segura e eficiente para as crianças.

Priscila Merlin, responsável pela imunização no município, explica: “A mudança reflete um avanço na segurança da vacina”.

O Secretário de Saúde de Búzios, Leonidas Heringer, complementa: “Estamos atualizando o esquema vacinal para garantir a melhor proteção possível às nossas crianças, em linha com o que há de mais moderno e seguro em termos de imunização”.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta os pais e responsáveis a ficarem atentos ao calendário vacinal e acompanharem as novas orientações nos postos de saúde para assegurar a proteção contra a poliomielite.