Semana da Criança nas escolas de Búzios diverte alunos com atividades criativas e educativas - Prefeitura de Búzios

Publicado 12/10/2024 12:46

Búzios - A Semana da Criança em Búzios foi marcada por uma programação cheia de alegria, criatividade e aprendizado em todas as escolas da rede municipal. Com atividades temáticas como "Cabelo Criativo", "Meia criativa" e "Mochila criativa" as crianças puderam se soltar e se divertir, tornando o ambiente escolar ainda mais leve e descontraído. Durante toda a semana, as escolas se encheram de cores, risadas e momentos de imaginação, fortalecendo os laços entre os alunos, professores e a comunidade escolar.

Além das brincadeiras, as crianças também participaram de experiências enriquecedoras, como visitas ao cinema em Cabo Frio e à Marinha de São Pedro da Aldeia, oficinas de massinha e cupcake, e uma animada contação de histórias. O ponto alto da semana foi o Bailinho de Fantasia, onde os pequenos desfilaram suas fantasias, trazendo um toque de magia para o evento.

Essa iniciativa da Secretaria de Educação reforça o compromisso com a promoção de momentos lúdicos e educativos, integrando a comemoração do Dia das Crianças ao cotidiano escolar. A programação foi pensada para proporcionar uma vivência inesquecível, estimulando o desenvolvimento social e emocional dos alunos.

O secretário de Educação, Rodrigo Ramalho, comentou sobre o sucesso da semana: “Queremos que nossas crianças se sintam acolhidas e valorizadas, e essa semana foi um momento especial para elas dentro do ambiente escolar. As atividades não só divertem, mas também ajudam a construir memórias que contribuem para o desenvolvimento pessoal e social dos nossos alunos. A Semana da Criança vai além das brincadeiras, ela mostra o quanto nos importamos com o bem-estar e a felicidade de cada estudante.”

A Prefeitura de Búzios tem se dedicado a garantir que a educação no município seja completa, oferecendo uma vivência escolar que integra lazer, aprendizado e desenvolvimento. A Semana da Criança foi mais uma demonstração do cuidado e carinho da gestão municipal com o futuro da cidade.