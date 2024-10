Bate-papo sobre prevenção ao câncer de mama reúne idosos no Centro de Convivência do Idoso de Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 12/10/2024 12:46

Búzios - Na manhã desta sexta-feira (11), o Centro de Convivência do Idoso (CCI) em Búzios foi palco de um importante encontro sobre a prevenção ao câncer de mama. A Secretária Municipal do Idoso, Patricia Vital, e a Dra. Claudia Lebre, ginecologista e obstetra, conduziram um bate-papo enriquecedor com os participantes, destacando a importância da conscientização e do diagnóstico precoce. O evento aconteceu às 9h e foi mais uma ação voltada para a promoção da saúde no mês de outubro, mês de conscientização sobre o câncer de mama e no mês do Idoso.

Com uma linguagem acessível e didática, Dra. Claudia tirou dúvidas e esclareceu a importância de exames preventivos, como o autoexame e a mamografia. A Secretária Patricia Vital reforçou o compromisso da Prefeitura de Búzios em garantir que a saúde dos idosos seja tratada com prioridade, enfatizando que iniciativas como essa são essenciais para criar uma rede de cuidado e acolhimento para a melhor idade.

“A nossa missão é promover o bem-estar e a saúde dos nossos idosos. Momentos como esse não são só para informar, mas para criar laços e fortalecer a confiança da nossa população nos serviços de saúde oferecidos”, afirmou Patricia Vital, ressaltando as ações tem feito para ampliar o atendimento no CCI.

Além de informações técnicas, o encontro foi marcado por uma troca de experiências entre os participantes, criando um ambiente acolhedor e de muito aprendizado. A Prefeitura de Búzios segue comprometida em levar informação de qualidade e serviços de saúde acessíveis para todos, mostrando que cuidar dos nossos idosos é uma prioridade.