Publicado 12/10/2024 12:47

Búzios - O maior evento da música popular brasileira, o MPBúzios, começou nesta quinta-feira (10), no balneário mais charmoso do Brasil e vai até o domingo dia 13 de outubro. Este ano, além dos grandes nomes da MPB, o evento traz novos talentos do gênero musical. Nos dias 10, 11, 12 e 13 de outubro, Ana Vilela, Paulo Miklos, Vitor Kley, o trio Saldoce e Gabriel Pensador serão as grandes atrações do evento, que será realizado na Praça Dona Dita, na Ferradura.

Serão quatro dias de apresentações, a partir das 19h, na Praça Dona Dita, na Ferradura. Na quinta-feira (10), quem abre o MPBúzios é a cantora e compositora Ana Vilela. Na sexta-feira (11), no palco do evento, se apresenta o ex-vocalista da banda Titãs, Paulo Miklos. No sábado (12), quem agita a festa é o cantor, músico e compositor brasileiro Vitor Kley e o trio Saldoce, grande sensação nas redes sociais.

Para encerrar em grande estilo, no domingo (13), o MPBúzios 2024 contará com a presença do rapper, compositor, escritor e músico brasileiro Gabriel Pensador, que agitará o público com seu som contagiante.

O MPBúzios faz parte do Calendário Oficial do município e é organizado pela Prefeitura de Búzios, por meio da Subsecretaria de Eventos.