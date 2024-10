Búzios fortalece atendimento em saúde mental com inauguração do núcleo e novas iniciativas - Prefeitura de Búzios

Búzios fortalece atendimento em saúde mental com inauguração do núcleo e novas iniciativas

Publicado 12/10/2024 12:47

Búzios - No Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro, a Secretaria de Saúde de Búzios destaca os avanços no cuidado com a saúde mental no município, impulsionados pela recente inauguração do Núcleo de Saúde Mental, em 19 de setembro. Esse novo equipamento tem um papel essencial na prevenção do agravamento de transtornos mentais e no fortalecimento de um atendimento especializado e humanizado.



A coordenadora de Saúde Mental, Dayana Azevedo, reforça a importância da data. “O Dia Mundial da Saúde Mental nos leva a refletir sobre o bem-estar e a capacidade do indivíduo de lidar com os desafios da vida, desenvolver suas habilidades e contribuir para a comunidade”, afirmou.



Serviços e Iniciativas



O Núcleo oferece serviços como psiquiatria, psicologia e fonoaudiologia, além de contar com rodas de conversa, que integram o projeto terapêutico de Búzios. Esses atendimentos em grupo têm sido fundamentais para complementar os atendimentos individuais e criar um ambiente de apoio mútuo entre os pacientes.



Dayana ressalta que um dos grandes diferenciais do Núcleo é o espaço acolhedor e a equipe multidisciplinar, que garante um atendimento humanizado e personalizado. “Nosso maior desafio é conscientizar as pessoas sobre a importância de falar sobre suas dores emocionais e seguir o tratamento proposto pelos profissionais”, afirmou a coordenadora.



Conscientização e Prevenção



A Secretaria de Saúde tem trabalhado em parcerias com outras secretarias, como a de Educação e a da Pessoa com Deficiência, para promover palestras e ações educativas que incentivam o autocuidado e a prevenção de transtornos mentais. Entre as próximas iniciativas, estão as oficinas terapêuticas voltadas para crianças, adolescentes e adultos, que promovem o desenvolvimento de habilidades e a reintegração social dos participantes.



“O Núcleo de Saúde Mental atua com três pilares fundamentais: prevenção, percepção e tratamento, buscando também combater o estigma que ainda envolve os transtornos mentais”, conclui Dayana.



Próximos Passos



A Secretaria de Saúde pretende ampliar as atividades do Núcleo com novas oficinas terapêuticas, que terão o objetivo de desenvolver habilidades únicas em seus participantes e, futuramente, promover a exposição desses trabalhos.



O Secretário de Saúde, Leonidas Heringer, também destaca a importância dessas ações: “Queremos que essas oficinas não apenas ajudem no tratamento, mas também capacitem os participantes, para mostrar o quanto o cuidado com a saúde mental é essencial para o bem-estar da nossa população”.