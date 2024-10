Política Costa do Sol

Câmara de Cabo Frio aprova emenda que proíbe fogos barulhentos no Ano Novo

O vereador Davi Souza, autor da atual Lei que proíbe a queima e soltura de fogos com estampido, apresentou a emenda com o objetivo de remover a possibilidade de exceção para o uso de fogos com barulho nas festividades