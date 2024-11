Participação popular define o futuro de Búzios em 2025 - Prefeitura de Búzios

Publicado 06/11/2024 17:02

Búzios - A Prefeitura de Búzios divulgou nesta quarta-feira (6) o resultado da Consulta Pública Eletrônica para a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. O processo de consulta permitiu que os moradores participassem diretamente da definição das prioridades para a aplicação dos recursos públicos no próximo ano, reafirmando o compromisso do município com a transparência e a participação cidadã.

De acordo com os dados da consulta, a área de Pavimentação foi a que recebeu a maior indicação de prioridade, com 31,25% dos votos, evidenciando a preocupação dos cidadãos com a infraestrutura urbana. Em seguida, Saneamento foi apontado como prioridade com 7,01%, refletindo a necessidade de avanços na qualidade dos serviços de tratamento de água e esgoto. Saúde também aparece com destaque, recebendo 6,10% das indicações, reforçando a demanda por melhorias nos serviços de saúde.

Segurança (6,10%) e Causa Animal (4,57%) foram outras áreas que receberam atenção significativa dos participantes, demonstrando o interesse da população em áreas de proteção e bem-estar. Ambiente e Urbanismo obteve 5,49% das indicações, enquanto Educação e Esporte e Lazer alcançaram respectivamente 3,96% e 3,66%, enfatizando a importância de investimentos contínuos na qualidade de vida e no desenvolvimento das crianças e jovens de Búzios.

A consulta pública também revelou as demandas específicas dos moradores por bairro. Os bairros com maior participação foram Vila Verde (8,84%), Rasa (12,65%), e Baía Formosa (20,12%), mostrando um engajamento considerável dessas comunidades na definição das prioridades para o próximo ano.

Outras áreas de interesse expressas pelos moradores incluem Iluminação Pública (2,29%), Ação Social (1,07%), Cultura (2,44%) e Trânsito (2,44%). A Habitação foi identificada por 0,61% dos participantes, enquanto Creche e Coleta de Lixo apareceram com 1,22% e 0,30%, respectivamente, revelando um espectro diverso de demandas para melhorar a vida na cidade.

Por meio desta consulta, a Prefeitura de Búzios reafirma seu compromisso em atender às necessidades de cada bairro e comunidade, utilizando os recursos públicos de forma eficaz e transparente. A administração municipal agradece a participação dos cidadãos e continuará trabalhando para transformar essas propostas em ações concretas, que venham a melhorar a infraestrutura, os serviços e a qualidade de vida de toda a população.