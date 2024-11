Prefeitura de Búzios realiza Operação Choque de Ordem em Geribá - Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Búzios realiza Operação Choque de Ordem em GeribáPrefeitura de Búzios

Publicado 06/11/2024 17:02

Búzios - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios, por meio da Coordenadoria de Postura realizou nesta quarta-feira (06), mais uma Operação Choque de Ordem nas praias do município.

Hoje, a ação foi direcionada a conscientizar e notificar os comerciantes e ambulantes da Praia de Geribá para que se adéquem as normas de ordenamento do local. Os Agentes estipularam um prazo para que todos cumpram com as exigências previstas do código de Postura do município.

A ação faz parte do planejamento do Plano Verão e será realizada em todas as praias do município.