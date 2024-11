Fórum Municipal de Alfabetização de Búzios aponta caminhos para fortalecer a educação do município - Prefeitura de Búzios

Publicado 06/11/2024 17:02

Búzios - Na última terça-feira (5), a Escola Estadual Municipalizada José Bento Ribeiro Dantas foi palco do Fórum Municipal de Alfabetização, uma iniciativa do Plano Municipal de Educação com o objetivo de fortalecer a alfabetização no município. O evento, que reuniu professores alfabetizadores da Rede Municipal de Educação, equipes de assessoramento pedagógico e gerências da Secretaria de Educação, foi um dia de aprendizado, troca de experiências e construção de um caminho promissor para a educação buziana.

Com abertura solene realizada pelo Secretário Municipal de Educação, Rodrigo Ramalho, o fórum deu início a discussões centradas em dados relevantes sobre alfabetização e nas metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Educação, apresentados pelo gerente pedagógico dos Anos Iniciais, Renê do Valle. Em seguida, os professores se dividiram em grupos de trabalho, discutindo temas como Inclusão, Formação Continuada e Transição Escolar, resultando em um rico intercâmbio de ideias e propostas.

O Fórum Municipal de Alfabetização reforça o compromisso da gestão de Búzios em oferecer uma educação de qualidade para todos, promovendo um espaço onde cada profissional contribui ativamente para a construção de uma educação que transforma.