Publicado 06/11/2024 17:02

Búzios - O município de Búzios abre as comemorações de aniversário com uma data especialmente dedicada às crianças. No sábado (9), a Praça Tia Uia (antigo INEFI) receberá o encantador show do Mundo Bita, às 18h, que promete um espetáculo inesquecível para as famílias buzianas. Esse evento faz parte de uma programação que celebra o aniversário da cidade com momentos pensados para envolver a população de todas as idades.

O Mundo Bita, ícone infantil que encanta gerações com suas músicas educativas e coloridas, chega para transformar o dia em pura alegria, trazendo a mensagem de que cultura e diversão caminham juntas. As famílias poderão se reunir na praça para vivenciar uma tarde repleta de música, cor e magia, reforçando o compromisso de nossa gestão em promover o bem-estar, a inclusão e o desenvolvimento cultural desde a infância.

