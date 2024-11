Secretaria de Saúde de Búzios promove programação especial no Novembro Azul - Prefeitura de Búzios

Publicado 06/11/2024 17:03

Búzios - A Secretaria Municipal de Saúde de Búzios promove, ao longo de novembro, uma série de ações voltadas à saúde do homem como parte do Novembro Azul. As atividades serão realizadas em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS), com um dia específico em cada unidade para atendimentos e orientações voltados à prevenção de doenças masculinas e ao cuidado integral com a saúde do homem.

A programação do Novembro Azul contará com o “Dia D” em cada unidade, onde serão oferecidos atendimentos e atividades educativas. A programação está definida conforme o calendário de cada UBS:

• UBS Brava: 21/11

• UBS Ferradura: 26/11

• UBS Capão: 26/11

• UBS Baía Formosa: 26/11

• UBS Cem Braças: 27/11

• UBS São José: 27/11

• UBS Arpoador: 27/11

• UBS Antonio Elesbão (Rasa): 27/11

• UBS Geribá: 28/11

• UBS José Gonçalves: 28/11

• UBS Olavo da Costa: 29/11

Durante o Dia D, as UBS estarão preparadas para atender os homens com conversas educativas e orientações sobre a prevenção de doenças como câncer de próstata, hipertensão e diabetes. A equipe de profissionais de saúde estará à disposição para consultas, exames de rotina e solicitações de exames, reforçando o compromisso do município com a saúde preventiva e acessível.

O coordenador da Atenção Primária de Saúde, Dr. Antonio Pedro, destaca a importância dessa iniciativa: “Queremos chamar a atenção dos homens para a importância do autocuidado e da prevenção. O Novembro Azul é uma oportunidade de conscientização e incentivo ao cuidado com a saúde de forma contínua.”

O secretário de Saúde, Leonidas Heringer, reforça o propósito da ação: “Nosso compromisso é com a saúde de toda a população. No Novembro Azul, vamos até as UBS para proporcionar acesso e informações de forma prática e acolhedora, incentivando os homens de Búzios a cuidarem de sua saúde.”

A Secretaria de Saúde convida todos os homens a comparecerem às unidades em seus respectivos Dias D para cuidar da saúde e ter acesso a orientações preventivas.