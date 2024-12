Formatura da Guarda Mirim 2024 em Búzios Celebra Conquista de 150 Jovens - Prefeitura de Búzios

Publicado 14/12/2024 16:29

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Coordenadoria Geral do Programa Educacional e Preventivo às Drogas, Trânsito e Violência (PROGEP), realizou, nesta quinta-feira (12), a formatura da Guarda Mirim 2024. A cerimônia aconteceu na quadra coberta da Praça Tia Uia (INEFI), na Rasa, e contou com a participação de 150 alunos graduados nos níveis GI, GII e GIII.

A formatura foi um momento de grande emoção para alunos, familiares e amigos, que celebraram a dedicação e o compromisso dos jovens. A cerimônia destacou o esforço dos formandos e a importância do programa na formação de cidadãos conscientes e responsáveis.

O coordenador do PROGEP, Comandante Sant’Anna, ressaltou a conquista dos formandos: “Essa noite é uma noite especial para mim e todo corpo de instrutores. Entregamos 150 novos cidadãos preparados para enfrentar esse mundo violento em que vivemos. Momento incrível em que foi utilizado todo o espaço, todos os momentos, para representar bem a sensação que a gente teve de defesa. Missão cumprida, força e fé, que venha 2025 com mais crianças, com mais guardas-mirins, com mais novidades. É a cidade de Búzios que ganha com esses novos cidadãos que estamos entregando pra nossa sociedade de Armação dos Búzios.

O futuro vice-prefeito eleito, Leandro Pereira, também participou da Formatura e comentou: “É um prazer poder estar aqui nessa noite, nessa comemoração da formatura da Guarda Mirim, como representante do prefeito Alexandre Martins. Quero agradecer ao Comandante Santana, e toda a sua equipe, que abrilhantaram essa noite com uma grande festa de formatura dos nossos jovens, dos nossos alunos da Guarda Mirim. Meu muito obrigado a cada pai, a cada cidadão, a cada mãe, a cada pessoa que está representando o seu filho, a sua filha nessa linda formatura. Meu muito obrigado em nome do nosso Prefeito Alexandre Martins, que Deus nos abençoe”.



O projeto da Guarda Mirim tem como foco o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, oferecendo um programa educativo e preventivo. Durante o ano, os alunos recebem aulas teóricas sobre ética, cidadania, educação no trânsito, prevenção contra violência, além de noções de primeiros socorros, natação, meio ambiente e arte marcial Kung Fu.

A Prefeitura de Búzios reafirma seu compromisso com a educação e o bem-estar da juventude local, garantindo oportunidades para o desenvolvimento de valores essenciais para a sociedade.