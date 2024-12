Prefeitura de Búzios intensifica ordenamento das praias para a alta temporada - Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Búzios intensifica ordenamento das praias para a alta temporadaPrefeitura de Búzios

Publicado 14/12/2024 16:29

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, está realizando uma série de ações de ordenamento nas praias da cidade para garantir a organização, o bem-estar dos frequentadores e o cumprimento das normas durante a alta temporada.



Na manhã desta quinta-feira (12), foi realizada uma reunião com os quiosqueiros da Praia da Ferradura para discutir o plano verão. Durante o encontro, liderado pelo secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, em conjunto com o subcoordenador de postura, Luiz Lopes, foram apresentadas as regras de ordenamento para o verão, destacando o que é permitido e o que está proibido nas operações dos quiosques e barracas.

“Estamos orientando e conversando com todos os quiosqueiros, explicando detalhadamente o que pode e o que não pode. Todos já foram notificados por escrito, e agora iniciaremos o choque de ordem para coibir práticas irregulares. Essa ação não será apenas na Ferradura, mas em todas as praias do município”, destacou o Subcoordenador de Postura, Luiz Lopes.



As fiscalizações e o trabalho das equipes de ordenamento serão intensificados com uma força-tarefa durante todo o verão. A medida visa coibir irregularidades e garantir que todos os profissionais que atuam nas praias estejam alinhados às normas estabelecidas, promovendo um ambiente mais organizado e agradável para moradores e turistas.

A Prefeitura reforça que a fiscalização acontece diariamente, mas as ações serão ampliadas durante o período de maior movimento. Para mais informações ou denúncias, o contato da Coordenação de Posturas é (22) 99725-6209.



Essas ações refletem o compromisso da gestão municipal, liderada pelo prefeito Alexandre Martins, em organizar os espaços públicos e assegurar que Búzios continue sendo um destino atrativo e bem estruturado para todos.