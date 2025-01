Búzios recebe 24 Transatlânticos em Janeiro e atrai mais de 100 mil turistas para a cidade - Prefeitura de Búzios

Publicado 06/01/2025 16:33

Búzios - A cidade de Búzios se prepara para um janeiro repleto de movimento e turistas a bordo de luxuosos transatlânticos. Durante todo o mês, 24 navios de cruzeiro irão aportar no município, trazendo mais de 100 mil visitantes para a região. Nesta primeira semana, o fluxo será constante, de quarta-feira (01), a terça-feira (07), todos os dias tem cruzeiristas aportando na cidade.

Nos finais de semana, a cidade experimentará um incremento ainda maior, com até dois transatlânticos por dia. Alguns desses navios têm capacidade para até 6.000 turistas, o que representa um impacto significativo na economia local, especialmente no setor de turismo e serviços.



Com a chegada dos cruzeiros, Búzios se torna um dos destinos mais procurados para turistas nacionais e internacionais que buscam explorar suas praias, gastronomia e infraestrutura. A movimentação de turistas promete aquecer o comércio local, hotéis, restaurantes, e outros estabelecimentos, gerando empregos e novas oportunidades para os buzianos.

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, em parceria com as operadoras de turismo e a Marinha do Brasil, tem trabalhado para garantir a infraestrutura necessária para receber os navios de forma segura e organizada, além de promover a cidade como um destino turístico de excelência.