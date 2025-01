Paulo Ricardo, Fernanda Abreu e Detonautas fazem shows gratuitos na primeira semana de Claro Verão Búzios - Divulgação

Paulo Ricardo, Fernanda Abreu e Detonautas fazem shows gratuitos na primeira semana de Claro Verão BúziosDivulgação

Publicado 06/01/2025 16:32

Búzios - O Claro Verão Búzios começa no dia 9 de janeiro, próxima quinta-feira, e traz ao balneário um time de estrelas do esporte e da música. Paulo Ricardo, Fernanda Abreu e Detonautas são as atrações do primeiro final de semana do evento. E entre quinta e domingo os campeões Leo Tubarão (futevôlei), Guilherme Prata (beach tennis) e Rafa Lins (vôlei de praia) oferecem clínicas esportivas para públicos de todas as idades. As inscrições para participar do evento poderão ser feitas pelo site claroveraobuzios.com.br. A entrada é franca para todas as atividades.

Esportes, bem-estar e espaço kids

Patrocinado pela Claro e produzido pela PECK, o Claro Verão Búzios terá uma intensa programação esportiva todos os dias, das 9h às 17h. São mais de 40 clínicas de atletas reconhecidos como Leo Tubarão, tetracampeão de futevôlei, Guilherme Prata, campeão mundial de beach tennis, e Rafa Lins, campeão mundial de vôlei sub18. A modalidade de Beach Tennis terá ainda um torneio com equipes formadas pelos participantes das oficinas. O público também poderá contar com sessões gratuitas de massagem, e o espaço kids oferecerá atividades lúdicas para os pequenos com desenho, pintura e brincadeiras. As vagas são limitadas e por ordem de chegada.

Música

O Claro Verão Búzios levará nomes importantes da música brasileira em apresentações a partir das 18h, sempre às sextas, sábados e domingos. Na estreia, dia 10 de janeiro, Paulo Ricardo se apresenta com o show da turnê "Rock Popular", revisitando grandes sucessos do RPM e da carreira solo, incluindo hits como "Louras Geladas" e "Olhar 43", com novas roupagens. O espetáculo também homenageia ícones como Raul Seixas e Cazuza.

No dia 11, sábado, Fernanda Abreu traz seu “Amor Geral A(live)”, com um repertório que contempla músicas de todos os seus álbuns, desde as clássicas “Rio 40 Graus”, “Garota Sangue Bom”, “Veneno da Lata”, “Kátia Flávia”e “Baile da Pesada”, às mais recentes composições de “Amor Geral”. No domingo, Detonautas traz o show "Elétrico" que celebra o legado da banda, com sucessos como "Outro Lugar" e "Retorno de Saturno".

O segundo final de semana de Claro Verão Búzios 2025 terá Maneva, na sexta, dia 17. Com sucessos da carreira como “Seja para Mim” e “Pisando Descalço”, a banda, prestes a completar 19 anos de estrada, está em turnê com o show “Origem”, inspirado em seu décimo terceiro álbum. Dono de um dos maiores hits dos últimos anos, “O sol”, Vitor Kley é a atração de sábado, dia 18. O cantor e compositor levará hits como “Morena” e “Adrenalizou”. A temporada termina com o com o mais puro rock´n roll de Raimundos, no domingo, dia 19, trazendo sucessos como “Eu quero ver o Oco” e “Palhas do Coqueiro”, além de “Mulher de Fases” e “I saw you saying”.

"Para nós, é uma grande alegria realizar mais uma temporada do Claro Verão Búzios. O público já aguarda para curtir o evento, e preparamos muitas atrações bacanas para a edição de 2025. A Claro busca conectar as pessoas para uma vida mais divertida e produtiva e nada como o esporte e cultura para proporcionar esta experiência. A operadora segue expandindo a cobertura da tecnologia 5G+ na região, e o evento contará com ainda mais conectividade e inovação para o público compartilhar os seus melhores momentos", afirma Gabriela Derenne, diretora da Claro para a regional Rio de Janeiro e Espírito Santo.

No dia 24 de janeiro o projeto chega ao Rio de Janeiro como Claro Verão Rio, na icônica Praia de Ipanema, onde o Centro Cultural Laura Alvim se transforma na “Casa Claro Conectada”. A programação terá apresentações diárias e em formato intimista de Paulinho Moska (24/01), Rodrigo Santos (25/01), Leoni (26/01), Julia Mestre (27/01), Ana Cañas (28/01), Tacy Campos (29/01), Anttónia e Ana Morais (30/01), Maria Mauad (31/01), Feyjão (01/02) e Pretinho da Serrinha (02/02). No dia 26/01, o projeto acontece também em Niterói, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, com espetáculo de George Israel.

SERVIÇO:

CLARO VERÃO BÚZIOS 2025

De 10 a 19 de janeiro

Clube Aretê Búzios – Sede Esportiva e de Lazer

Das 9h às 17h - clínicas esportivas (todos os dias)

Shows às sextas, sábados e domingos a partir das 18h

Endereço - Av. José Bento Ribeiro Dantas, 8.300 - CEP 28958-100 (Região Ybirá)

Estacionamento no local

Grátis

Informações completas e inscrições: claroveraobuzios.com.br

Sobre a CLARO

A Claro é o maior grupo de Telecomunicações da América Latina e uma das maiores operadoras de multisserviços do Brasil, presente em todas as regiões do país. Está em mais de 4.800 municípios brasileiros e suas redes disponibilizam serviços a cerca de 98% da população.Recentemente, a Claro foi escolhida como a empresa de telecomunicações mais inovadora do Brasil, pela 10ª edição do Prêmio Valor Inovação 2024 e figurou como a 4ª marca mais valiosa do Brasil no estudo Kantar BrandZ 2024. E foi a marca mais valiosa entre as empresas de telecomunicações. A Claro oferece soluções integradas de conectividade, entretenimento, produtividade e serviços digitais de forma verdadeiramente convergente, em várias plataformas fixas e móveis. Em 2019, a empresa criou o beOn Claro, seu hub de inovação, para facilitar, potencializar e conectar a inovação dentro e fora da companhia. A Claro é líder em TV por assinatura, banda larga e a operadora que mais cresce em serviços móveis. Por meio da Embratel, lidera também o segmento de serviços corporativos, que incluem ofertas em nuvem, telecom, TI e segurança de redes e aplicações. A operadora conta ainda com o Claro 5G+ disponível em regiões de todos os estados e no Distrito Federal. E, segundo medições realizadas pelo Speedtest®, a Claro tem a internet mais rápida do Brasil no 5G e no Wi-Fi. A rede Claro 5G+ é a mais veloz do Brasil, da América do Sul e da América Latina e oferece a menor latência, a melhor experiência 5G em games e a melhor experiência de streaming de vídeos na rede 5G do Brasil. A Claro faz parte da América Móvil, com presença em 25 países na América Latina e também na Europa e Estados Unidos.

Sobre a PECK

Mais de 1,5 milhão de pessoas vivenciam todos os anos os grandes shows e festivais realizados pela PECK. A excelência dos eventos da produtora carioca tornou a empresa uma das mais queridas pelas grandes marcas patrocinadoras de Cultura no país. São cerca de 20 labels e projetos proprietários de sucesso, como o Festival de Inverno do Rio, com sete edições, Rio Jazz Fest, Clássicos do Brasil, Claro Verão rio, Claro Verão Búzios, Claro Diversão no Parque entre muitos outros. Atuando no Rio, onde está sediada, São Paulo e Espírito Santo, a PECK é uma empresa de criação de experiências por meio da música, com uma agência própria e dedicada ao seu calendário de eventos. O resultado é a excelência tanto no retorno ao patrocinador e parceiros quanto na experiência inesquecível para o público.