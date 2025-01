Búzios reforça representatividade feminina com a posse de Jô da Saúde, a quinta mulher eleita em 29 anos - Prefeitura de Búzios

Búzios reforça representatividade feminina com a posse de Jô da Saúde, a quinta mulher eleita em 29 anosPrefeitura de Búzios

Publicado 06/01/2025 16:32

Búzios - Em 29 anos de emancipação, Armação dos Búzios começa a legislatura 2025-2028 com a presença de Jô da Saúde, a única mulher entre os nove vereadores da Câmara Municipal. Filiada ao Partido Republicanos, Jô tomou posse na última quarta-feira, 1º de janeiro, marcando sua estreia política e destacando a força da representatividade feminina em um espaço predominantemente masculino.

Jô se torna a quinta mulher eleita na história política de Búzios, acompanhando as conquistas de Maria Alice de Sá, a primeira vereadora eleita na cidade; Elmice Câmara, a Miúda, Joice Costa, que disputou a última eleição pelo Solidariedade e obteve 675 votos, e Gladys Nunes. Além disso, Joice e Maria Alice já fizeram história ao presidir a Câmara de Vereadores em seus respectivos mandatos, evidenciando o crescimento e o protagonismo feminino no município. Fafá da Rasa, pelo MDB, e Cíntia Coutinho, pelo PSDB, também se destacaram nas urnas, mas não conseguiram cadeiras, embora tenham somado expressivos números de votos. Jô, Fafá, Joice e Cíntia, são negras, o que fortalece ainda mais a representatividade racial na política local.

Trajetória de superação e compromisso

Negra, cristã e de origem humilde, Jô da Saúde vive há mais de 30 anos no bairro Rasa. Antes de ingressar na vida pública, trabalhou como doméstica e, posteriormente, construiu uma carreira sólida na Secretaria de Saúde de Búzios, ocupando cargos de subsecretária e secretária.

Em seu discurso de posse, Jô compartilhou sua trajetória de superação e falou sobre a responsabilidade que sente ao assumir o cargo:

“Assumo essa responsabilidade com a certeza de que minha missão é legislar para toda a população de Búzios, incluindo aqueles que não votaram em mim. Como única mulher na casa, sei que represento todas as mulheres de nossa cidade e vou trabalhar incansavelmente para que todas as vozes sejam ouvidas.”

Uma conquista para o governo Alexandre Martins

A eleição de Jô representa também uma vitória para o governo do prefeito Alexandre Martins, com quem ela mantém uma relação de confiança desde 2004, quando trabalhou em sua campanha para vereador. Ao longo dos anos, Jô esteve ao lado de Alexandre, contribuindo com diversos projetos importantes nas gestões em que ele atuou como secretário de Saúde e vice-prefeito.

Foi durante o governo de Alexandre Martins que Búzios implementou políticas públicas voltadas para as mulheres, como a criação da Secretaria da Mulher, a Casa da Mulher Buziana e a reativação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Essas ações fazem parte do legado da gestão, que tem focado na inclusão e no fortalecimento dos direitos das mulheres.

Além disso, Jô tem uma forte relação de amizade com a primeira-dama Daniele Martins, que foi a primeira Secretaria da Mulher de Búzios e que, em 2026, planeja disputar a eleição para deputada estadual. A amizade e parceria entre elas reforçam o compromisso conjunto com o empoderamento feminino na cidade.

O desafio de ser a única mulher na Câmara

Ao longo de sua campanha, Jô da Saúde destacou o desafio de ser a única mulher entre os nove vereadores da Câmara de Búzios, mas também reforçou seu compromisso de representar todas as mulheres da cidade. Ela entende que, ao ocupar esse espaço, tem a responsabilidade de atuar em defesa das mulheres buzianas, especialmente aquelas que mais precisam de apoio e acolhimento, e de trabalhar por melhorias em áreas essenciais como saúde, educação e segurança.

“Decidi dar um passo além porque é hora de mais mulheres ocuparem espaços de poder e liderança. Representarei todas as mulheres de Búzios, especialmente as que mais precisam de apoio e acolhimento.”

Um marco histórico para Búzios

A eleição de Jô da Saúde, como a quinta mulher eleita em 29 anos, reforça a importância da representatividade feminina no cenário político de Búzios. Sua trajetória, marcada pela superação e dedicação, serve de inspiração para futuras gerações e demonstra que, com trabalho e união, é possível continuar ampliando o espaço das mulheres no poder, deixando um legado positivo para a cidade.