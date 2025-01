Grupo Oceanus, um dos maiores laboratórios independentes do Brasil, atesta balneabilidade das praias em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 06/01/2025 16:33

Búzios - Laboratório Oceanus, certificado no Conselho Regional de Química, emitiu nesta terça-feira (31), os laudos e análises laboratoriais das amostras da qualidade das águas colhidas nas cinco praias de Búzios, que deram impróprias para banho, segundo o Instituído Estadual do Ambiente (Inea). A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo, realizou a coleta das águas dia 23 de dezembro, nas praias do Canto, Armação, Ossos, João Fernandes e Ferradura, e todas elas deram próprias para banho, no quesito Enterococus, único parâmetro usado pelo Inea.

De acordo com o secretário do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, o Inea checa apenas um item, o Enterococcus, enquanto o Oceanus, checa cinco (05) itens: enterococos, PH, óleos e graxas e partículas flutuantes. A coleta do material seguiu a orientação do CONAMA 247 de 2000, que é o regulamento que governa as análises de águas. As análises têm que ser feitas no dia de maior afluência do público à praia, diferente do cenário de chuva de quando o Inea fez a coleta.

“Fizemos a mesma análise que eles em tempo não chuvoso, para confirmar nosso ponto de vista, ou seja, não foi nenhuma surpresa, às cinco praias deram próprias para banho, ou seja, passaram, ficaram dentro do parâmetro de enterococcus. Hoje, o Oceanus, é o laboratório mais destacado do Rio de Janeiro, extremamente considerado para todos as análises. É um trabalho extremamente profissional”, afirmou o secretário.

Atualmente o Grupo Oceanus é um dos maiores laboratórios independentes do Brasil. Possuí diversas parcerias com universidades e cursos técnicos na área ambiental, atua dando assessorias em aulas, seminários, coletas e palestras. Trabalha em diversos Estados, desenvolvendo atividades com pesquisas, coletas e análises, respondendo com qualidade, precisão, confiabilidade e confidencialidade, investindo no treinamento e qualificação de funcionários e na aquisição de equipamentos de ponta, sempre atendendo à legislação vigente com excelência.