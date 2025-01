Prefeitura de Búzios suspende licença de trabalho dos ambulantes que brigaram fisicamente na Praia da Azeda nesta quinta-feira - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/01/2025 14:46

Búzios - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios, após uma denúncia de uma briga entre ambulantes por espaço de aluguel de cadeira, nesta quinta-feira (16), na praia da Azeda, determinou a suspensão imediata da licença de trabalho dos envolvidos.

Nesta sexta-feira (17), o coordenador de Postura, Luiz Lopes, realizou uma diligência com apoio da Romu, na Praia da Azeda para ouvir e conversar com os ambulantes envolvidos na briga. De acordo com o coordenador, após muita conversa e diálogo com às duas partes, ficou decidido que todos eles estão com a licença de trabalho cassada até segunda ordem.

Na segunda-feira (20), o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, receberá os ambulantes envolvidos na questão, na sede da Secretaria de Segurança e Ordem Pública para conversar com todos juntos e estabelecer regras e limites entre as partes, só então as licenças serão devolvidas.



Essa medida visa garantir a ordem pública e o bem-estar dos frequentadores da praia, além de promover um ambiente mais harmonioso para os comerciantes locais. A Prefeitura reforça seu compromisso em manter a tranquilidade e a organização nos espaços públicos, garantindo assim, um ambiente seguro e agradável para todos.