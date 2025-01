Secretarias e representantes de turismo de Búzios realizam reunião estratégica sobre Ordenamento Costeiro e Sustentabilidade - Prefeitura de Búzios

Secretarias e representantes de turismo de Búzios realizam reunião estratégica sobre Ordenamento Costeiro e Sustentabilidade

Publicado 20/01/2025 14:46

Búzios - Nesta quinta-feira (16), uma reunião de grande relevância reuniu representantes das Secretarias de Turismo, Pesca e Ambiente, Colônia dos Pescadores, receptivos e agências marítimas no auditório da Secretaria de Turismo. O encontro teve como foco principal a busca por um ponto alternativo de fundeio para transatlânticos e outras questões relacionadas ao ordenamento costeiro e estudos ambientais.

A proposta de encontrar soluções para o fundeio de transatlânticos reflete a busca pelo equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Durante o encontro, foram apresentados dados e argumentos sobre a importância de garantir que as operações marítimas sejam conduzidas de forma a minimizar impactos ambientais e respeitar as dinâmicas das comunidades locais, especialmente os pescadores que dependem diretamente dos recursos costeiros.

O diálogo entre os diferentes setores é visto como um passo essencial para alinhar interesses e traçar soluções colaborativas. Segundo os participantes, o encontro também abordou a necessidade de avançar em estudos ambientais detalhados, que embasem as decisões e permitam uma gestão costeira mais eficiente e sustentável.

De acordo com o Secretário de Turismo, Thomas Weber, “a integração dos setores envolvidos é indispensável para que possamos atender à crescente demanda turística sem negligenciar a conservação do meio ambiente. O turismo é uma fonte vital de renda, mas deve ser conduzido com responsabilidade.”

A Colônia dos Pescadores destacou a importância de preservar os territórios tradicionais de pesca e garantir que qualquer iniciativa não prejudique a subsistência das famílias que dependem desse setor. Já as agências marítimas e receptivos enfatizaram o potencial econômico que as melhorias no ordenamento costeiro podem trazer, tanto para o turismo quanto para a logística marítima.

Ao final da reunião, ficou estabelecido o compromisso de realizar novos encontros e aprofundar os estudos necessários para avançar na implementação de soluções viáveis e equilibradas. A iniciativa demonstra um passo promissor rumo a um futuro em que desenvolvimento e sustentabilidade caminhem lado a lado, reforçando a importância de um planejamento integrado e responsável.