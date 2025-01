Detonautas foi a 'Aposta' acertada do Claro Verão Búzios fechando o primeiro fim de semana com chave de ouro - Nossa Rádio FM

Detonautas foi a 'Aposta' acertada do Claro Verão Búzios fechando o primeiro fim de semana com chave de ouroNossa Rádio FM

Publicado 20/01/2025 15:14

Búzios - A Banda Detonautas foi a 'Aposta' do Claro Verão Búzios para fechar com chave de ouro o primeiro fim de semana de uma programação envolvente e badalada no Clube Aretê.

Tico Santa Cruz, 'um cara de sorte', e sua turma de músicos excepcionais embalaram os corações presentes com sucessos como 'Olhos certos', 'Quando o sol se for', 'Outro lugar' e 'Você me faz tão bem', e ainda presenteou a todos com muitas mensagens positivas, numa vibração única, fazendo o público presente pensar, refletir e trazer de volta a esperança, numa apresentação performática e espiritualizada, além de declarar em alto e bom som no palco que Búzios tem um significado especial para ele em sua história de recomeço e superação e que o balneário foi inspiração de algumas de suas canções. Tico já estava prestigiando o evento desde o primeiro dia e acompanhando os shows dos seus colegas artistas.

Em entrevista exclusiva ao jornalista Juarez Volotão do Dia e Nossa Rádio FM, Tico Santa Cruz questionado sobre como manter as críticas sociais em suas músicas com cuidado de estarmos em um Brasil dividido, ele afirmou que a música tem o papel de questionar, debater e fomentar o diálogo e o debate, mas que nas redes sociais ele entendeu que isso não é possível, pelo extremismo e pelo ódio espalhado.

Perguntado sobre como é a convivência da banda, Tico revelou que é tranquila e que todos ali tem anos de Detonautas, mas afirmou que o segredo é o respeito, principalmente as individualidades e ao tempo de cada um.

O 'Claro Verão Búzios' é uma realização da Peck Produções e contou com o apoio da Prefeitura de Búzios.