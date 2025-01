Oportunidade de Transformação: Inscrições Abertas para Cursos na Casa da Mulher Buziana - Prefeitura de Búzios

Oportunidade de Transformação: Inscrições Abertas para Cursos na Casa da Mulher BuzianaPrefeitura de Búzios

Publicado 22/01/2025 13:23

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria da Mulher, anuncia a abertura das inscrições para novos cursos na Casa da Mulher Buziana. A iniciativa busca capacitar e empoderar mulheres, oferecendo formação gratuita e de qualidade em diversas áreas.

Cursos Disponíveis

Trança nagô – Técnicas tradicionais de trançados afro.

Costura criativa – Aprenda a transformar ideias em produtos únicos.

Letramento – Educação básica para fortalecer a leitura e escrita.

Letramento para mulheres imigrantes – Inclusão e aprendizado com foco na integração social.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, a partir do dia 20/01, no endereço da Casa da Mulher Buziana.

Horário de atendimento: 8h às 17h

Local: Rua Castorina Rosa de Carvalho, nº 38 – Rasa

Documentos necessários

•⁠ ⁠RG (original e cópia)

•⁠ ⁠CPF (original e cópia)

•⁠ ⁠Comprovante de residência de Armação dos Búzios (original e cópia)

Por que participar?

Os cursos oferecidos não apenas ampliam as possibilidades de geração de renda, mas também fortalecem a autoestima e promovem o crescimento pessoal e profissional.

Transforme sua vida com aprendizado e novas oportunidades!

A Casa da Mulher Buziana está de portas abertas para você!