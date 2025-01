'O jogo ainda não acabou e não cedo a pressões. Minha preocupação é com o povo buziano', afirmou Alexandre Martins com relação a Câmara dos Vereadores - Divulgação

'O jogo ainda não acabou e não cedo a pressões. Minha preocupação é com o povo buziano', afirmou Alexandre Martins com relação a Câmara dos VereadoresDivulgação

Publicado 22/01/2025 13:23

Búzios - O Prefeito eleito de Búzios Alexandre Martins concedeu entrevista exclusiva ao jornalista Juarez Volotão do Dia e respondeu 'francamente' acerca da Presidência da Câmara dos Vereadores, dos recentes ataques dos Vereadores e da oposição, bem como esclareceu a situação financeira do município e anunciou novas secretarias. O encontro aconteceu em seu gabinete, onde por cerca de 1 hora Alexandre Martins respondeu a todas as perguntas e questionamentos.

Perguntado sobre a perda da Presidência da Câmara dos Vereadores, já que o nome indicado por ele foi preterido pelos demais colegas da Casa Legislativa, Alexandre minimizou e afirmou: 'Ainda não está perdido, o jogo ainda não acabou e não cedo e nem cederei a pressões. Minha preocupação é com povo buziano', disparou o chefe do executivo buziano.

Pegando o gancho, perguntei ao Prefeito de Búzios sobre quais pressões ou a quem ele se refere: 'A oposição não aceitou a vergonha das urnas, fui reeleito com uma votação expressiva e o recado foi dado, mas parece que eles não entenderam e isso em nada me preocupa. Com relação a Câmara dos Vereadores, sempre tive uma relação amistosa e cordial, porém protocolar e de muito trabalho, agora é com eles porque o povo está de olho e eu não aceito chantagens e pressões. Eu não nasci Prefeito, estou Prefeito e eleito e reeleito pelo povo', afirmou Alexandre Martins.

Com relação a situação econômica de Búzios, o Prefeito foi sincero ao afirmar que devido as quedas bruscas na arrecadação e no repasse dos royalties no ano passado, alguns compromissos precisaram ser sacrificados, porém a cidade nunca parou de funcionar, mesmo ele tendo que cortar gastos, enxugar, negociar e renegociar com fornecedores e prestadores de serviço:

'Agora com a decisão da Justiça e com a ajuda do nosso Senador Romário cobrando na plenária do Senado, receberemos o retroativo dos royalties que nos devem de forma parcelada e isso já dará um respiro nas contas públicas municipais e até no máximo o mês de maio coloco a casa em ordem e consigo avançar com o meu plano de governo e continuar a fazer obras e investimentos, somando as mais de 160 obras que já fiz em Búzios', disse ele.

Alexandre Martins anunciou ainda a futura criação de três novas Secretarias, compromissos dele e de seu governo, dentre elas a importante e necessária Secretaria da Causa Animal.