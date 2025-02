Hospital Dr. Rodolpho Perissé realiza Diagnóstico Situacional para aprimorar gestão e atendimento - Prefeitura de Búzios

Hospital Dr. Rodolpho Perissé realiza Diagnóstico Situacional para aprimorar gestão e atendimentoPrefeitura de Búzios

Publicado 01/02/2025 10:24

Búzios - Garantir um atendimento de qualidade exige planejamento, análise e aprimoramento contínuo. Pensando nisso, o Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé está implementando o Diagnóstico Situacional 2025, uma ferramenta essencial para avaliar a infraestrutura, os serviços e os processos internos da unidade.

Esse diagnóstico proporciona um panorama detalhado sobre diversos aspectos que impactam diretamente a qualidade da assistência hospitalar, incluindo:

Manutenção predial e de equipamentos – assegurando um ambiente seguro e funcional para pacientes e profissionais.

Análise de dados estatísticos – permitindo tomadas de decisão mais assertivas e baseadas em evidências.

Vistorias frequentes – garantindo que a estrutura e os materiais utilizados estejam em conformidade com as normas de segurança e eficiência.

Dimensionamento adequado da equipe – garantindo que o número de profissionais esteja alinhado com a demanda hospitalar.

Mais do que um relatório, o Diagnóstico Situacional é um instrumento estratégico que fortalece a gestão hospitalar e aprimora a qualidade dos serviços oferecidos à população.

A iniciativa reforça o compromisso do hospital em oferecer um atendimento humanizado, eficiente e cada vez mais alinhado com as melhores práticas da saúde.