Secretário de Saúde Leonidas Heringer Participa de Reunião Extraordinária para Avançar na Implantação de Políticas Regionais de Saúde - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/02/2025 10:24

Búzios - Na última segunda-feira, 27 de janeiro, o Secretário de Saúde de Búzios, Leonidas Heringer, esteve presente na 1ª Reunião Extraordinária de 2025 do Conselho Técnico do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea (CISBALI), realizada na Prefeitura de São Pedro da Aldeia. Este encontro foi um passo importante para a construção de uma rede de saúde mais integrada e eficiente para os municípios da região.

A reunião foi convocada pela Sra. Manoela Ramos de Souza Gomes Alves, Secretária Executiva do CISBALI, e teve como foco o avanço de projetos essenciais, como a Central de Regulação de Urgências Regional (SAMU 192) e o Núcleo de Gestão e Regulação do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE – MS). Estes serviços visam melhorar o atendimento de urgências e ampliar o acesso da população a profissionais especializados, reforçando o compromisso com a qualidade de vida e a **saúde pública.

A participação de Leonidas Heringer na reunião foi de grande importância para a colaboração regional, pois o CISBALI une esforços dos diversos municípios da Baixada Litorânea para garantir atendimentos mais rápidos e eficazes, além de otimizar os recursos da região. A ideia é construir uma rede de saúde que atenda a todos de maneira mais humanizada, com mais acesso e qualidade.

Entre os tópicos discutidos, destacaram-se os avanços para garantir que a Central de Regulação de Urgências Regional esteja cada vez mais organizada e eficiente, proporcionando atendimento rápido em situações de emergência. Já o Programa Mais Acesso a Especialistas busca garantir que todos, sem exceção, possam acessar médicos especializados com mais facilidade, sem enfrentar longas esperas.

“Este encontro foi apenas um dos primeiros passos para a implantação de políticas regionais de saúde que farão toda a diferença na vida das pessoas. O próximo grande marco será a Assembleia Geral Extraordinária de Prefeitos, que acontecerá em fevereiro e dará sequência às ações discutidas.” destacou o Secretário de Saúde de Búzios.

O Conselho Técnico do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea (CISBALI) está fortalecendo a integração entre os municípios, mostrando que a união e a colaboração são fundamentais para proporcionar um sistema de saúde mais eficiente e humano para todos os cidadãos da Baixada Litorânea.