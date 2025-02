Ainda bem que chegou' e 'Adrenalizou' tudo Vitor Kley no Claro Verão Búzios 2025 que foi sucesso de público - Nossa Rádio FM

Publicado 01/02/2025 10:42 | Atualizado 01/02/2025 10:50

Búzios - O último fim de semana do Claro Verão Búzios no Aretê consagrou o evento como uma das melhores edições e fechou com chave de ouro tendo Vitor Kley como uma das atrações especiais.

'Ainda bem que chegou' e 'Adrenalizou' tudo no palco cantando, encantando e colocando todo mundo para pular, dançar e cantar o seus inúmeros sucessos e singles que dominam as rádios e as paradas de sucesso de todo o Brasil. Vitor Kley, e a sua equipe, é aquele artista que gosta de gente, isso é perceptível, ama o que faz e quando está no palco se entrega a música, ao seu público e vive cada canção com emoção, interpretação única e um carisma peculiar, sem falar no carinho que dispensa as pessoas e a galera que trabalha com ele.

Em entrevista exclusiva ao jornalista Juarez Volotão do Dia e da Nossa Rádio FM, Vitor Kley disse que se sente honrado em dizerem que é um representante da nova música popular brasileira e questionado como é ter tantos singles e fazer sucesso cantando algo diferente no mercado e na contramão dos ritmos mais executados, o musicista afirma que canta sua verdade:

' Eu canto o que amo, mergulho, o meu estilo, meu jeito e a minha verdade. O povo sente essa entrega eu acho', revelou o intérprete de 'O sol', 'Ainda vou morrer por não falar' e 'Morena'.

Com relação ao avanço digital e a nova era da música e de artistas, Vitor Kley esbanja humildade e comprova seu talento inconfundível ressaltando suas raízes:

'Se essa galera conhecesse melhor a galera da antiga, de antes de nós, que fizeram a coisa acontecer e abriram as portas para nós, eles seriam muito maiores e melhores, porque eu vou nos shows, acompanho e a presença de palco, interpretação e a qualidade musical desses artistas com anos de bagagem me inspiram e são incríveis', disse ele.

O 'Claro Verão Búzios' foi uma realização da Peck Produções que caprichou na edição 2025 que já entrou para a história como um dos melhores eventos do balneário e contou com o apoio da Prefeitura de Búzios.