Governo do Estado atende pedido do Prefeito Alexandre Martins e solicita liberação orçamentaria para construção da UPA na Rasa - Prefeitura de Búzios

Governo do Estado atende pedido do Prefeito Alexandre Martins e solicita liberação orçamentaria para construção da UPA na RasaPrefeitura de Búzios

Publicado 10/02/2025 18:55

Búzios - Nesta quarta-feira (05), o Diretor Presidente de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, André Luis Ribeiro Braga, solicitou a adoção de providências visando a liberação de recursos orçamentários no valor de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), para a execução da obra de Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas n° 08, Rasa, município de Armação dos Búzios.

A construção da UPA 24 horas foi um pedido feito pelo prefeito Alexandre Martins diretamente ao Governador Cláudio Castro: “Agradeço ao Governador por atender nosso pedido e ao meu amigo Deputado Filippe Medeiros Poubel por abraçar esta causa. A UPA 24h da Rasa é uma grande conquista para o município”.



Com a construção da UPA 24h no bairro da Rasa, a Prefeitura de Búzios reafirma seu compromisso em oferecer serviços de saúde de qualidade e acessibilidade para todos os moradores. Essa nova unidade de saúde trará inúmeros benefícios para a comunidade, incluindo atendimento médico e de enfermagem 24 horas por dia, sete dias por semana, além de reduzir a demanda por atendimentos de urgência no Hospital Municipal Rodolpho Perissé, além de diminuir os casos de baixa e média complexidade. Com essa nova UPA, os moradores da Rasa e região terão mais conforto, segurança e acesso a serviços de saúde de qualidade, contribuindo para uma melhor qualidade de vida.