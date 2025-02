Búzios cumpre exigências do Programa e Bandeira Azul é erguida novamente nas praias do Forno e de Tucuns - Prefeitura de Búzios

Búzios cumpre exigências do Programa e Bandeira Azul é erguida novamente nas praias do Forno e de TucunsPrefeitura de Búzios

Publicado 10/02/2025 18:55

Búzios - Nesta sexta-feira (07), a Bandeira Azul foi novamente erguida nas praias do Forno e Tucuns. Após a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo cumprir no prazo determinado as adequações exigidas pelo Programa Bandeira Azul.

De acordo com o secretário do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, as exigências foram, adequação do posicionamento de guarda-vidas nas duas praias e melhoria na acessibilidade da praia do Forno, além de placas indicando a qualidade da água. “Através de reuniões e parcerias com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública (Guarda-vidas), conseguimos atender todas as exigências do Programa, no prazo determinado”.



Ressalta-se que a coordenadoria de Guarda-vidas de Búzios mantém profissionais disponíveis nas praias do Município, especialmente nas que têm o selo Bandeira Azul.

O Programa Bandeira Azul, considera de suma importância a apresentação da qualidade da água na entrada das praias, bem como a presença de Guarda-vidas nos locais específicos da Bandeira Azul, para segurança dos banhistas.



A Prefeitura de Búzios trabalhou incansavelmente para atender às exigências do programa Bandeira Azul, garantindo que as praias sejam um exemplo de conservação e sustentabilidade, reafirmando seu compromisso com a excelência ambiental. Essa conquista é um orgulho para o município e um reconhecimento do esforço conjunto da Prefeitura, dos moradores e dos visitantes em preservar esse patrimônio natural.