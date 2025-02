Escola Municipal João José de Carvalho será transformada em duas unidades com infraestrutura de alto padrão - Prefeitura de Búzios

10/02/2025

Búzios - A Prefeitura de Búzios por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia anunciou, em ação que visa melhorar a qualidade do ensino, a adequação predial da Escola Municipal João José de Carvalho no bairro Rasa, atualmente uma grande unidade que abriga tanto a Educação Infantil quanto o Ensino Fundamental Anos Iniciais. Com o projeto, a escola será dividida em duas instituições distintas: uma dedicada exclusivamente à educação infantil e outra voltada para os anos iniciais do ensino fundamental.

A transformação contará com materiais de alto padrão, garantindo acessibilidade e climatização adequada para os ambientes de aprendizagem. Além disso, a infraestrutura incluirá a adequação da quadra coberta, oferecendo uma área esportiva com maior segurança para os estudantes durante as atividades.

A divisão da escola atende à necessidade de proporcionar um ambiente mais organizado e eficiente, permitindo que cada unidade seja planejada para responder de maneira específica às demandas pedagógicas e de infraestrutura de seus respectivos segmentos. “Por ser uma escola muito grande, conseguimos atender as necessidades da comunidade escolar, adequando uma unidade em duas escolas, cada uma preparada para oferecer o ensino público de qualidade”, destacou a administração municipal.

A iniciativa reflete o compromisso da Prefeitura de Búzios com a modernização da rede de ensino e com a melhoria contínua das condições para estudantes professores. A expectativa é que, com a conclusão das obras de adequação, a nova estrutura contribua para o fortalecimento do aprendizado e para o bem-estar de toda a comunidade escolar. A atual gestão da cidade reafirma sua aposta em investimentos que promovam um ambiente educacional mais seguro, acessível e propício ao desenvolvimento integral dos estudantes.