Búzios

Búzios se Consolida Como Potência Turística no RJ: Maior Crescimento em Ocupação Hoteleira e Diária Média em 2024

De acordo com dados do Omnibees, Búzios registrou o maior crescimento estadual na ocupação hoteleira, com um aumento impressionante de 27,2%, além de liderar o ranking de maior alta na diária média, com crescimento de 10% em 2024