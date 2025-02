Secretarias de Cultura e Turismo de Búzios unem forças para fortalecer a Búzios Film Commission - Prefeitura de Búzios

Publicado 18/02/2025 09:23

Búzios - As Secretarias de Cultura e Turismo de Armação dos Búzios se reuniram nesta quinta-feira (13) para alinhar estratégias de fortalecimento da Búzios Film Commission (BFC), iniciativa vinculada à Secretaria de Cultura que visa consolidar a cidade como um polo audiovisual. A reunião contou com a presença do secretário de Cultura, Alan Câmara, do secretário de Turismo, Thomas Weber, além dos servidores Leandro Araújo (Cultura) e Vitor Rangel (Turismo)

A Búzios Film Commission foi oficialmente lançada como um projeto para atrair produções audiovisuais e divulgar a cidade como destino de filmagens para cinema, TV, streaming e documentários. A iniciativa prevê o compartilhamento de bancos de dados, como o cadastro de serviços turísticos, para atender às demandas do setor audiovisual e fomentar oportunidades para prestadores de serviços locais. Além disso, a BFC terá um papel essencial na catalogação de profissionais da região, impulsionando a economia criativa e gerando novas oportunidades de trabalho.

Neste ano, em que o filme Ainda Estou Aqui concorre a diversos prêmios, inclusive ao Oscar, Búzios estará presente em duas grandes produções: a série Praia dos Ossos (HBO/MAX) e o filme Filho de Mil Homens (Netflix). Com a criação da Film Commission, a cidade reforça seu compromisso em se tornar referência no setor audiovisual, unindo cultura, turismo e desenvolvimento econômico.