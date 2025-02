Câmara dos Vereadores de Búzios dobra gastos com servidores e salta para quase Meio Milhão de reais mensais - Imagem de internet

Câmara dos Vereadores de Búzios dobra gastos com servidores e salta para quase Meio Milhão de reais mensaisImagem de internet

Publicado 18/02/2025 09:24

Búzios - A Câmara dos Vereadores de Búzios na contramão do rigor e economicidade com o dinheiro público aumentou nesta gestão do Presidente Victor Santos o gasto com seus cerca de 100 servidores que era de aproximadamente R$ 190 mil reais mensais para mais que o dobro, batendo a casa dos consideráveis R$ 450 mil reais, quase meio milhão de reais mensais.

Segundos documentos obtidos com exclusividade pelo Dia, os novos salários dos servidores da Câmara de Búzios nesta gestão variam de R$ 3700,00 a R$ 10.500,00.

Segundo informações, com esse considerável aumento dos salários dos servidores, o assessor parlamentar na Câmara de Búzios passa a ganhar R$ 4600,00 e o assistente R$ 2800,00.

Um assessor parlamentar especial por lá recebe R$ 5700,00 e a Câmara de Búzios tem cargos ainda que chegam a contar com um robusto salário de R$ 10.700,00.

Somando o valor mensal de pagamento da Câmara dos Vereadores só com 100 servidores, no ano serão quase R$ 6 milhões de reais pagos.

Vale lembrar que a Câmara dos Vereadores de Búzios tem se posicionado como oposição ao Governo Alexandre Martins, inclusive mudando trechos da lei municipal, como noticiado com exclusividade por aqui, alterando o remanejamento financeiro orçamentário que até então era de 50% para 5%, segundo informações de bastidores políticos, numa forma de pressionar o Prefeito do balneário que chegou a declarar em vídeo nas redes sociais que 'não cederia a pressões ou chantagens'.

A notícia do aumento expressivo do salário dos 100 servidores da Câmara para mais que o dobro parece que não agradou muito a população de Búzios que exige esclarecimentos por parte da nova Câmara dos Vereadores do município. Procurado, o Presidente da Câmara dos Vereadores de Búzios não respondeu aos questionamentos e nem enviou o devido esclarecimento.