RIO PRO ITF BT50 de Beach Tennis - Ascom

Publicado 24/07/2025 15:46

Búzios - Começou nesta quarta-feira (23), na Praia de Geribá, em Armação dos Búzios, o RIO PRO ITF BT50, uma das etapas do Circuito Mundial de Beach Tennis. O evento reúne atletas nacionais e internacionais das categorias BT10, BT50 e Etapa Regional, em uma semana de competições de alto nível, clima vibrante e intensa movimentação esportiva.



O objetivo do torneio vai além da competição: é também estimular o surgimento e a profissionalização de novos talentos do beach tennis no estado. Com entrada gratuita e estrutura montada à beira-mar, o torneio promete atrair não apenas os amantes do beach tennis, mas também turistas e moradores, consolidando Búzios como referência no turismo esportivo do Estado do Rio de Janeiro.



A programação segue nesta quinta-feira (24) com o Qualifying, e culmina entre esta sexta (25) e domingo (27) com os jogos decisivos do BT50, principal categoria da etapa.



A realização é da Associação Tênis RJ (@associacaotenisrj), em parceria com a Life Marketing e Eventos (@lifemkteeventos), com apoio da Prefeitura.



Para a Prefeitura, o evento é uma oportunidade de fortalecer o calendário esportivo e promover a cidade no cenário internacional. Búzios tem se destacado como destino de grandes eventos esportivos, unindo esporte, turismo e desenvolvimento local.

