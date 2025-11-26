Preso por estupro de vulnerável - Divulgação/PM

Publicado 26/11/2025 15:00

Búzios - Policiais civis da 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios cumpriram, nesta terça-feira (25), um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por estupro de vulnerável. A ação foi coordenada pelo delegado titular, Dr. Lauro Coelho Ferreira Neto, e faz parte de uma investigação conduzida pela unidade.

O crime envolve uma vítima com síndrome de Down e ocorreu no bairro da Rasa. Segundo a Polícia Civil, a investigação incluiu a oitiva especializada da vítima e uma confissão parcial do suspeito. O delegado representou pela prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça.

Após a expedição do mandado, os agentes localizaram o investigado na Avenida José Ribeiro Dantas, próximo ao pórtico de entrada de Búzios, logo após ele sair de seu local de trabalho no bairro Marina. O homem foi detido e encaminhado à sede da 127ª DP para os procedimentos legais, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

O caso segue sob investigação da 127ª DP de Búzios.