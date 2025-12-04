Cruzeiros Ascom
O fluxo de embarcações começou nesta quarta-feira (3), com a chegada do MSC Sinfonia, dando início a uma agenda intensa de escalas. A programação aponta que os finais de semana serão os períodos de maior concentração de turistas, principalmente sextas-feiras, sábados e domingos. Bares, restaurantes, passeios marítimos, lojas e empresas de receptivo devem sentir diretamente o impacto positivo do movimento, além do reflexo na cadeia produtiva do turismo buziano.
A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, reforça que toda a operação de receptivo, ordenamento e acolhimento aos cruzeiristas será realizada em conjunto com outras secretarias e parceiros do trade turístico. O município destaca que a temporada de transatlânticos é estratégica para o fortalecimento da economia local e reafirma o compromisso de garantir uma experiência segura, organizada e acolhedora para os quase 70 mil visitantes previstos ao longo de dezembro.
Escalas confirmadas para dezembro
• MSC Sinfonia – Píer Central – 8h às 19h30 – 2.300 passageiros
Sexta-feira (05)
• MSC Preziosa – Porto Veleiro – 9h às 19h – 4.000 passageiros
Sábado (06)
• MSC Sinfonia – Píer Central – 10h às 20h – 2.300 passageiros
Domingo (07)
• MSC Seaview – Píer Central – 11h às 18h30 – 5.000 passageiros
Terça-feira (09)
• MSC Preziosa – Porto Veleiro – 7h às 16h – 4.000 passageiros
Quarta-feira (10)
• MSC Sinfonia – Píer Central – 8h às 19h – 2.300 passageiros
Sexta-feira (12)
• MSC Preziosa – Porto Veleiro – 8h às 16h – 4.000 passageiros
Sábado (13)
• MSC Sinfonia – Píer Central – 10h às 20h – 2.300 passageiros
• MSC Armonia – Porto Veleiro – 9h às 18h – 2.300 passageiros
Domingo (14)
• MSC Seaview – Píer Central – 10h30 às 19h30 – 5.000 passageiros
• MSC Preziosa – Porto Veleiro – 9h às 19h30 – 4.000 passageiros
Quarta-feira (17)
• MSC Preziosa – Porto Veleiro – 8h às 16h – 4.000 passageiros
Quinta-feira (18)
• Silver Whisper – Píer Central – 8h às 22h – 2.850 passageiros
Sexta-feira (19)
• MSC Sinfonia – Píer Central – 8h às 18h – 2.300 passageiros
Sábado (20)
• MSC Seaview – Píer Central – 11h às 18h30 – 5.000 passageiros
Domingo (21)
• MSC Preziosa – Porto Veleiro – 8h às 18h – 4.000 passageiros
Sexta-feira (26)
• MSC Sinfonia – Porto Veleiro – 8h às 18h – 2.300 passageiros
Domingo (28)
• MSC Preziosa – Porto Veleiro – 8h às 16h – 4.000 passageiros
Terça-feira (30)
• MSC Fantasia – Píer Central – 8h às 19h – 4.000 passageiros
Quarta-feira (31)
• MSC Preziosa – Porto Veleiro – 7h às 12h – 4.000 passageiros
