Publicado 04/12/2025 13:59

Búzios - Armação dos Búzios terá um dos meses mais movimentados da temporada marítima 2024/2025. Ao longo de dezembro, a península receberá 20 transatlânticos, trazendo 69.950 passageiros que desembarcarão pelo Píer do Centro e pelo Porto Veleiro. De acordo com estimativas da CLIA Brasil (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos), cada turista gasta, em média, R$ 450 por visita, o que pode gerar cerca de R$ 31,4 milhões para o comércio e os serviços locais apenas neste mês.



O fluxo de embarcações começou nesta quarta-feira (3), com a chegada do MSC Sinfonia, dando início a uma agenda intensa de escalas. A programação aponta que os finais de semana serão os períodos de maior concentração de turistas, principalmente sextas-feiras, sábados e domingos. Bares, restaurantes, passeios marítimos, lojas e empresas de receptivo devem sentir diretamente o impacto positivo do movimento, além do reflexo na cadeia produtiva do turismo buziano.



A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, reforça que toda a operação de receptivo, ordenamento e acolhimento aos cruzeiristas será realizada em conjunto com outras secretarias e parceiros do trade turístico. O município destaca que a temporada de transatlânticos é estratégica para o fortalecimento da economia local e reafirma o compromisso de garantir uma experiência segura, organizada e acolhedora para os quase 70 mil visitantes previstos ao longo de dezembro.



Escalas confirmadas para dezembro

Quarta-feira (03)

• MSC Sinfonia – Píer Central – 8h às 19h30 – 2.300 passageiros



Sexta-feira (05)

• MSC Preziosa – Porto Veleiro – 9h às 19h – 4.000 passageiros



Sábado (06)

• MSC Sinfonia – Píer Central – 10h às 20h – 2.300 passageiros



Domingo (07)

• MSC Seaview – Píer Central – 11h às 18h30 – 5.000 passageiros



Terça-feira (09)

• MSC Preziosa – Porto Veleiro – 7h às 16h – 4.000 passageiros



Quarta-feira (10)

• MSC Sinfonia – Píer Central – 8h às 19h – 2.300 passageiros



Sexta-feira (12)

• MSC Preziosa – Porto Veleiro – 8h às 16h – 4.000 passageiros



Sábado (13)

• MSC Sinfonia – Píer Central – 10h às 20h – 2.300 passageiros

• MSC Armonia – Porto Veleiro – 9h às 18h – 2.300 passageiros



Domingo (14)

• MSC Seaview – Píer Central – 10h30 às 19h30 – 5.000 passageiros

• MSC Preziosa – Porto Veleiro – 9h às 19h30 – 4.000 passageiros



Quarta-feira (17)

• MSC Preziosa – Porto Veleiro – 8h às 16h – 4.000 passageiros



Quinta-feira (18)

• Silver Whisper – Píer Central – 8h às 22h – 2.850 passageiros



Sexta-feira (19)

• MSC Sinfonia – Píer Central – 8h às 18h – 2.300 passageiros



Sábado (20)

• MSC Seaview – Píer Central – 11h às 18h30 – 5.000 passageiros



Domingo (21)

• MSC Preziosa – Porto Veleiro – 8h às 18h – 4.000 passageiros



Sexta-feira (26)

• MSC Sinfonia – Porto Veleiro – 8h às 18h – 2.300 passageiros



Domingo (28)

• MSC Preziosa – Porto Veleiro – 8h às 16h – 4.000 passageiros



Terça-feira (30)

• MSC Fantasia – Píer Central – 8h às 19h – 4.000 passageiros



Quarta-feira (31)

• MSC Preziosa – Porto Veleiro – 7h às 12h – 4.000 passageiros