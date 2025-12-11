Búzios realiza reunião com representantes da Marinha do Brasil - Ascom

Búzios realiza reunião com representantes da Marinha do BrasilAscom

Publicado 11/12/2025 13:47

Búzios - A Prefeitura de Búzios realizou, nesta quarta-feira (10), uma reunião com representantes da Marinha do Brasil, em Cabo Frio, para fortalecer as ações de fiscalização e segurança no mar durante o verão. Participaram do encontro os coordenadores de Assuntos Náuticos e de Transportes das Secretarias de Ordem Pública e Segurança Pública, André Luiz Gomes e Elias Nunes, além do servidor da área Náutica, Vinicius Rodrigues. Eles foram recebidos pelo Delegado Bruno Arruda e pelo Comandante Operacional Mendonça.



O encontro teve como principal objetivo alinhar estratégias para o aumento das operações na alta temporada, período em que cresce significativamente o fluxo de embarcações na região. Entre as demandas apresentadas pelo município está o reforço no combate ao uso irregular de jetskis para fins comerciais sem autorização, licenças ou padrões de segurança — prática que, segundo os coordenadores, tem colocado banhistas em risco e infringido normas municipais e marítimas.



A Prefeitura também solicitou apoio da Marinha em ações de ordenamento, incluindo a regularização de embarcações e operações integradas com outros órgãos, como a Unidade de Policiamento Ambiental (UPAM), ampliando a capacidade de resposta diante das irregularidades.



Outro ponto debatido foi a viabilização de um curso de habilitação para servidores municipais, a fim de capacitar agentes a operar embarcações oficiais. A qualificação dos servidores integra o plano de intensificação das operações náuticas de orientação, segurança e fiscalização previstas para toda a temporada de verão.



A administração municipal reforçou que seguirá atuando em cooperação com a Marinha do Brasil e demais instituições, com o objetivo de garantir um verão mais seguro, organizado e responsável para moradores, visitantes e trabalhadores do setor náutico.