Búzios realiza reunião com representantes da Marinha do Brasil
O encontro teve como principal objetivo alinhar estratégias para o aumento das operações na alta temporada, período em que cresce significativamente o fluxo de embarcações na região. Entre as demandas apresentadas pelo município está o reforço no combate ao uso irregular de jetskis para fins comerciais sem autorização, licenças ou padrões de segurança — prática que, segundo os coordenadores, tem colocado banhistas em risco e infringido normas municipais e marítimas.
A Prefeitura também solicitou apoio da Marinha em ações de ordenamento, incluindo a regularização de embarcações e operações integradas com outros órgãos, como a Unidade de Policiamento Ambiental (UPAM), ampliando a capacidade de resposta diante das irregularidades.
Outro ponto debatido foi a viabilização de um curso de habilitação para servidores municipais, a fim de capacitar agentes a operar embarcações oficiais. A qualificação dos servidores integra o plano de intensificação das operações náuticas de orientação, segurança e fiscalização previstas para toda a temporada de verão.
A administração municipal reforçou que seguirá atuando em cooperação com a Marinha do Brasil e demais instituições, com o objetivo de garantir um verão mais seguro, organizado e responsável para moradores, visitantes e trabalhadores do setor náutico.
