Dois cães são resgatadosReprodução

Publicado 18/12/2025 15:47

Búzios - Dois cães foram resgatados em situação de maus-tratos no bairro São José, em Armação dos Búzios, após uma denúncia feita às autoridades. Os animais estavam trancados em um corredor, abandonados há mais de 15 dias, sem acesso a comida e água, cercados pelas próprias fezes e em estado de extrema fraqueza.



No local, os cães apresentavam comportamento assustado e desconfiado, além de sinais evidentes de sofrimento e abandono prolongado. Diante da gravidade da situação, a Polícia Civil foi acionada e acompanha o caso desde o resgate.



Após serem retirados do imóvel, os animais foram encaminhados para uma clínica veterinária, onde permanecem internados e recebem cuidados médicos. O estado de saúde deles inspira atenção, mas está sendo monitorado pela equipe responsável.



O tutor foi denunciado à Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime e irá definir as medidas legais cabíveis. De acordo com a Lei nº 9.605/98, maus-tratos a animais é crime, com pena prevista de dois a cinco anos de prisão.