Dois cães são resgatados
No local, os cães apresentavam comportamento assustado e desconfiado, além de sinais evidentes de sofrimento e abandono prolongado. Diante da gravidade da situação, a Polícia Civil foi acionada e acompanha o caso desde o resgate.
Após serem retirados do imóvel, os animais foram encaminhados para uma clínica veterinária, onde permanecem internados e recebem cuidados médicos. O estado de saúde deles inspira atenção, mas está sendo monitorado pela equipe responsável.
O tutor foi denunciado à Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime e irá definir as medidas legais cabíveis. De acordo com a Lei nº 9.605/98, maus-tratos a animais é crime, com pena prevista de dois a cinco anos de prisão.
