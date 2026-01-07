Nando Reis, Marcelo Falcão, Xande de Pilares e Toni GarridoReprodução
A programação musical acontece sempre ao pôr do sol, a partir das 17h, e abre no dia 17 com Nando Reis. No dia seguinte, Marcelo Falcão sobe ao palco, seguido por Xande de Pilares, no dia 19. O encerramento, no dia 20, fica por conta de Toni Garrido, completando uma sequência de apresentações que mistura diferentes estilos e promete atrair moradores e turistas durante o período de alta temporada.
Durante o dia, o Vivo na Praia Búzios oferece uma série de atividades voltadas à saúde e ao bem-estar, como ginástica, yoga, beach tennis, massagem e sessões de fisioterapia, conduzidas por profissionais reconhecidos. As atividades esportivas acontecem das 9h às 16h, com inscrições prévias para participação.
Nos dias 17 e 18, as aulas de ginástica serão ministradas pela nutricionista e educadora física Aline Becker. Já nos dias 19 e 20, o comando fica com Ricardo Lapa, personal trainer conhecido pelo Lapa Team, que reúne mais de meio milhão de alunos ao redor do mundo. A prática de yoga será orientada por Maria Clara Cunha, que treina milhares de alunos, incluindo personalidades do meio artístico. O beach tennis terá aulas com Neiva Florindo, professora da Motivar Arena Búzios e especialista na modalidade.
O evento também contará com um espaço de recreação infantil, com atividades lúdicas para garantir a diversão das crianças enquanto os adultos participam das práticas esportivas ou acompanham a programação geral. A proposta é oferecer uma experiência completa para toda a família em um dos principais cartões-postais de Búzios.
Para complementar a programação, serão distribuídos kits promocionais por ordem de chegada, com prioridade para clientes Vivo Valoriza. A quantidade é limitada, e a organização recomenda chegar com antecedência para garantir os brindes.
As inscrições para as atividades esportivas poderão ser feitas pelo site www.vivonapraia.com.br.
Vivo na Praia Búzios
- Praia de Geribá
- Datas: 17 a 20 de janeiro (sábado, domingo, segunda e terça)
- Duração: 9h às 19h
- Atividades esportivas: 9h às 16h
- Ginástica 9h às 10h / Yoga 10h às 11h / Beach Tennis na quadra: 9h às 12h – 13h às 16h
- Recreação infantil, massagem e fisioterapia: 9h às 12h
- Show: 17h
- 17 de janeiro: Nando Reis
- 18 de janeiro: Marcelo Falcão
- 19 de janeiro: Xande de Pilares
- 20 de janeiro: Toni Garrido
