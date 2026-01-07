Búzios

Nando Reis, Marcelo Falcão, Xande de Pilares e Toni Garrido são atrações do Vivo na Praia, em Búzios

Evento gratuito estreia na cidade em 2026 e acontece de 17 a 20 de janeiro, na Praia de Geribá, com programação de esportes, bem-estar, recreação infantil e shows ao pôr do sol