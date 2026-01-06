Fiscalizações coordenadas pela Secretaria de Ordem Pública, com apoio da Guarda Civil Municipal - Ascom

Fiscalizações coordenadas pela Secretaria de Ordem Pública, com apoio da Guarda Civil Municipal Ascom

Publicado 06/01/2026 16:00

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios divulgou nesta segunda-feira (5) o balanço das fiscalizações realizadas durante o período de Réveillon, entre os dias 26 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026. As ações foram coordenadas pela Secretaria de Ordem Pública, com apoio da Guarda Civil Municipal e de outros órgãos, e tiveram como foco a segurança viária, o ordenamento urbano e a fiscalização em praias e áreas costeiras.



Durante o período, o município recebeu 95.437 veículos, número que supera em mais do que o dobro a população fixa da cidade, estimada em cerca de 45 mil habitantes. No trânsito e no transporte, a Coordenadoria de Trânsito e Transporte lavrou 502 autos de infração por meio do sistema mobile e 21 pelo SISTRAN, somando 523 autos relacionados ao transporte. Ao todo, foram registrados 1.896 autos de infração, além de 196 notificações.



A Guarda Civil Municipal aplicou 1.116 multas de trânsito e montou 293 baseamentos de fiscalização, atuando diretamente na organização do tráfego. As equipes também participaram do controle de seis acidentes de trânsito, realizaram sete operações conjuntas com a Coordenadoria de Postura, 12 ações com o Procon e 18 operações integradas com a Guarda Marítima Ambiental. No período, houve ainda seis conduções à delegacia, oito apoios a socorro médico e 55 atendimentos a chamadas, incluindo ocorrências acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha.



Nas áreas costeiras, a Coordenadoria de Assuntos Náuticos, em parceria com a Capitania dos Portos, intensificou as fiscalizações voltadas à segurança da navegação e ao ordenamento do tráfego aquaviário. Foram abordadas 120 lanchas e 150 jet skis, com verificação de documentação, habilitação dos condutores e orientações educativas. Em situações de irregularidade, foram adotadas medidas preventivas, como advertências administrativas e cancelamento da navegação.



Já nas praias, áreas públicas e no comércio, a Coordenadoria de Postura realizou nove apreensões de materiais irregulares de ambulantes, cinco suspensões de barraqueiros, quatro notificações a comércios e barracas e 11 retiradas de materiais deixados em logradouros públicos. Também foram interrompidos seis eventos não autorizados, paralisada uma obra irregular e fiscalizados cinco estacionamentos com irregularidades ou cobranças abusivas.



Diante do grande fluxo de visitantes, a Secretaria de Ordem Pública orienta moradores e turistas a priorizarem deslocamentos a pé, de bicicleta ou por meios alternativos, utilizando veículos apenas em situações necessárias, além de respeitar as normas de segurança no trânsito, nas praias e na navegação.



Segundo a Prefeitura, o balanço reflete o trabalho integrado das equipes para garantir organização, segurança e melhor convivência urbana durante a alta temporada, beneficiando tanto moradores quanto visitantes.