Guarda Mirim - Reprodução

Guarda MirimReprodução

Publicado 06/01/2026 14:56

Búzios - A Guarda Civil Municipal de Búzios, por meio da Coordenadoria-Geral do Programa Educacional e Preventivo às Drogas, Trânsito e Violência (PROGEP), abre entre os dias 12 de janeiro e 12 de fevereiro as inscrições para o processo seletivo das novas turmas da Guarda Mirim 2026.



Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas para jovens com idade entre 10 e 16 anos completos, regularmente matriculados nas redes pública ou privada do município. As vagas serão distribuídas igualmente entre os turnos matutino e vespertino, com 50 oportunidades em cada período.



As inscrições devem ser realizadas presencialmente, com a presença do candidato e de seu responsável legal, na sede do CEFAP, localizada na Rua das Casuarinas, nº 307, bairro Cruzeiro, na Rasa. Para efetivar a inscrição, será necessário apresentar a documentação exigida e doar 1 kg de alimento não perecível.



O programa Guarda Mirim tem como objetivo contribuir para a formação integral dos jovens, abordando temas como disciplina, responsabilidade, cidadania, civismo, respeito e solidariedade, além de promover a conscientização sobre a importância da ordem e da segurança pública. A iniciativa busca estimular a participação ativa dos adolescentes nos processos sociais e comunitários.



Para a inscrição, é obrigatória a apresentação dos documentos originais e cópias: documento de identidade do candidato e do responsável (frente e verso), duas fotos 3×4 atuais do candidato, declaração escolar comprovando matrícula regular, comprovante de residência e atestado de saúde para a prática de atividades físicas, que poderá ser entregue em até 90 dias após a inscrição.

Divulgação Ascom