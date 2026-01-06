Balcão de EmpregosReprodução
Entre as oportunidades disponíveis estão os cargos de conferente (recebimento, avaria e inventário), fiscal de loja, ajudante de açougue, auxiliar de perecíveis, auxiliar de hortifruti, operador de loja (estoque e mercearia), ajudante de cozinha, auxiliar de monitoramento (CFTV), encarregado e líder de hortifruti, operador de empilhadeira, locutor, auxiliar de operações e auxiliar de padaria.
Os interessados devem encaminhar o currículo pelo WhatsApp do Balcão de Empregos, por meio do número (22) 99707-2077. No momento do envio, é necessário informar o nome da vaga desejada para facilitar o direcionamento do currículo.
A Prefeitura de Búzios reforça que não participa diretamente dos processos seletivos, atuando apenas como intermediária entre os trabalhadores e as empresas contratantes instaladas no município.
