Agentes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)Ascom

Publicado 05/01/2026 15:20

Búzios - A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Armação dos Búzios vai iniciar, a partir da segunda semana de janeiro, a execução de um Plano de Contingência voltado ao fortalecimento da abordagem social e à prevenção do trabalho infantil no município. As ações serão realizadas em locais estratégicos da cidade, tanto no período diurno quanto noturno.

Durante o dia, as equipes atuarão na Praça Orla Bardot, Rua das Pedras, Praia dos Ossos e no canto esquerdo da Praia de Geribá. O foco será a prevenção e a identificação de possíveis situações de trabalho infantil, com atenção especial às áreas de maior circulação de moradores e turistas.

Já no período da noite, a abordagem social será intensificada nos mesmos pontos, de segunda a sábado, no horário das 19h às 23h. A iniciativa busca ampliar o acompanhamento de situações de vulnerabilidade social que possam se agravar fora do horário comercial.

O plano será executado pela Coordenação da Proteção Social Especial de Média Complexidade, em articulação com a Coordenadoria da Criança e do Adolescente. A proposta é fortalecer a atuação integrada da rede de proteção social do município, garantindo respostas mais rápidas e eficazes aos casos identificados.

A abordagem social faz parte dos serviços ofertados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e seguirá as diretrizes do Caderno de Orientação de Abordagem Social. Entre os procedimentos previstos estão o registro das ocorrências, o acolhimento das demandas identificadas e o monitoramento contínuo das intervenções realizadas.