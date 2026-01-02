Operação de limpeza - Ascom

Publicado 02/01/2026 15:36

Búzios - A Secretaria de Serviços Públicos de Armação dos Búzios recolheu mais de 200 toneladas de lixo nas primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2026, logo após as comemorações de Réveillon. O balanço da operação especial de limpeza foi divulgado nesta sexta-feira (2) pela Prefeitura.



A ação teve início ainda durante a madrugada, com equipes reforçadas, caminhões compactadores e varredores atuando de forma simultânea em áreas de grande circulação. Orlas, praias, praças e vias que concentraram grande número de moradores e turistas durante a virada do ano estiveram entre os principais pontos atendidos.



Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, o volume elevado de resíduos recolhidos está diretamente relacionado ao intenso fluxo de pessoas que escolheram Búzios para celebrar a chegada de 2026. A operação faz parte do planejamento operacional do município para o período de alta temporada, quando a produção de resíduos sólidos aumenta significativamente.



O objetivo do trabalho foi restabelecer a limpeza urbana no menor tempo possível, garantindo mais segurança, bem-estar para a população e visitantes, além da preservação dos espaços públicos.



A Prefeitura de Búzios reforçou ainda a importância da colaboração da população e dos turistas, orientando que o lixo seja colocado para coleta apenas nos horários estabelecidos em cada bairro. A administração municipal alerta que o descarte irregular em vias públicas, praias e áreas verdes prejudica o serviço de limpeza, impacta o meio ambiente e compromete a organização da cidade.