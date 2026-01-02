Operação de limpezaAscom
A ação teve início ainda durante a madrugada, com equipes reforçadas, caminhões compactadores e varredores atuando de forma simultânea em áreas de grande circulação. Orlas, praias, praças e vias que concentraram grande número de moradores e turistas durante a virada do ano estiveram entre os principais pontos atendidos.
Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, o volume elevado de resíduos recolhidos está diretamente relacionado ao intenso fluxo de pessoas que escolheram Búzios para celebrar a chegada de 2026. A operação faz parte do planejamento operacional do município para o período de alta temporada, quando a produção de resíduos sólidos aumenta significativamente.
O objetivo do trabalho foi restabelecer a limpeza urbana no menor tempo possível, garantindo mais segurança, bem-estar para a população e visitantes, além da preservação dos espaços públicos.
A Prefeitura de Búzios reforçou ainda a importância da colaboração da população e dos turistas, orientando que o lixo seja colocado para coleta apenas nos horários estabelecidos em cada bairro. A administração municipal alerta que o descarte irregular em vias públicas, praias e áreas verdes prejudica o serviço de limpeza, impacta o meio ambiente e compromete a organização da cidade.
