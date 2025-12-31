Carro em zig-zague - Folha de Búzios

Publicado 31/12/2025 11:29

Búzios - Um carro de luxo foi flagrado realizando manobras perigosas na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, principal via de Búzios, na manhã desta terça-feira (30), véspera das comemorações de Réveillon no município. O registro, enviado por um seguidor, mostra o veículo trafegando em zigue-zague, em uma condução claramente imprudente.



De acordo com as informações, o flagrante foi feito por volta das 6h. Nas imagens, o automóvel avança de forma descontrolada e, em alguns momentos, chega a invadir a pista contrária, situação que poderia ter provocado um acidente grave, colocando em risco outros motoristas e pedestres.



A Avenida José Bento Ribeiro Dantas é uma das mais movimentadas da cidade, especialmente durante a alta temporada, quando o fluxo de veículos aumenta significativamente com a chegada de turistas para as festas de fim de ano. O comportamento registrado chama atenção para os riscos da imprudência no trânsito em períodos de grande circulação.



Até o momento, não há informações sobre a identificação do condutor nem se o caso foi comunicado às autoridades responsáveis pelo trânsito. O episódio reforça a importância do respeito às normas de circulação para garantir a segurança de quem trafega pela via.