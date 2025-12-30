Reunião estratégica com as forças de segurança do município - Ascom

Reunião estratégica com as forças de segurança do municípioAscom

Publicado 30/12/2025 18:50

Búzios - A Secretaria de Segurança Pública de Búzios realizou reunião estratégica com as forças de segurança do município para reforçar a integração e a atuação conjunta entre os órgãos, garantindo que o Réveillon e o início de janeiro ocorram com segurança, normalidade e pleno funcionamento dos serviços públicos.



A iniciativa integra uma ação conjunta do governo municipal, envolvendo as secretarias de Segurança Pública e de Ordem Pública, em parceria com a 127ª Delegacia de Polícia e o 25º Batalhão de Polícia Militar. Durante o encontro, foram discutidas estratégias de atuação integrada, planejamento operacional e alinhamento de procedimentos para o período de maior fluxo de moradores e turistas na cidade.



A atuação integrada entre as forças tem como foco a prevenção de ocorrências, o ordenamento urbano, a fluidez do trânsito e a pronta resposta a eventuais situações, reforçando o compromisso do município com a segurança da população e dos visitantes.



Participaram da reunião o secretário de Segurança Pública, Gláucio Moreira; o coordenador da Defesa Civil, Flávio Salme; os responsáveis pela sinalização e coordenação do trânsito, Rogério Noronha e André Gomes; o coordenador de Posturas, Luizão; o coordenador de Segurança, Elias Nunes; o comandante da Guarda Civil Municipal, Azevedo, acompanhado do subcomandante Teixeira; o comandante da Companhia da Polícia Militar, capitão Nuno; e o responsável pelo Comando de Segurança Presente, major Braga.



A Prefeitura segue trabalhando de forma coordenada para assegurar um período de festas e o início da alta temporada com tranquilidade, organização e segurança para todos.