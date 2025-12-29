Caravana + Qualifica Rio - Reprodução

Caravana + Qualifica RioReprodução

Publicado 29/12/2025 17:47

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Mulher, recebe a partir do dia 5 de janeiro o projeto Caravana + Qualifica Rio, que irá oferecer cursos gratuitos de qualificação profissional para mulheres na Praça Tia Uia, no bairro da Rasa, com atividades até o dia 16 de janeiro.



A iniciativa tem como foco a autonomia econômica feminina, por meio da capacitação de mulheres a partir dos 15 anos, incluindo aquelas que desejam empreender e mulheres em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a geração de renda e a ampliação de oportunidades no mercado de trabalho.



As atividades serão realizadas em uma carreta equipada como unidade móvel de qualificação profissional, com cursos de caráter prático, nos horários de 9h às 12h e de 13h às 16h. Ao final das capacitações, as participantes receberão certificado de conclusão.



Para participar, é necessário apresentar documento de identidade original e cópia (xerox), CPF e comprovante de residência.



No dia 5 de janeiro, a programação terá início a partir das 13h, com um aulão inaugural que contará com atividades de Trança e Maquiagem.



O projeto é desenvolvido em parceria com o Governo Federal, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) e o Instituto Brasileiro de Responsabilidade Socioambiental, Ciência, Tecnologia e Inovação (Ibratec), com apoio da Prefeitura de Búzios, reforçando o compromisso com políticas públicas de qualificação, inclusão produtiva e fortalecimento da autonomia feminina no município.



A programação semanal seguirá a seguinte organização:



- Segunda-feira: Inclusão Digital

- Terça-feira: Empreendedorismo Feminino

- Quarta-feira: Maquiagem

- Quinta-feira: Trança

- Sexta-feira: Empreendedorismo para Delivery



Link para inscrição: Link para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft9t80QsuqooQoZx__DNg-1g2VWCHU_eYaScbXGXaJFgcZpQ/viewform

Divulgação Ascom