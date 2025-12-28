Homem é morto a tiros Reprodução
Homem é morto a tiros na Praia de Geribá, em Búzios
Crime ocorreu no início da tarde deste domingo (28) em área movimentada da praia e assustou banhistas
Homem é morto a tiros na Praia de Geribá, em Búzios
Crime ocorreu no início da tarde deste domingo (28) em área movimentada da praia e assustou banhistas
Brigitte Bardot morre aos 91 anos e deixa legado que colocou Búzios no mapa do turismo mundial
Atriz francesa foi decisiva para transformar a antiga vila de pescadores da Região dos Lagos em destino conhecido internacionalmente
Morre ciclista atropelada na antevéspera de Natal em Búzios; motorista fugiu sem prestar socorro
Talita Ferreira de Lima estava internada desde terça-feira (23), quando foi atingida por um carro na Avenida José Bento Ribeiro Dantas
Atropelamento deixa ciclista em estado gravíssimo em Búzios; motorista fugiu
Mulher foi atingida por um carro na Avenida José Bento Ribeiro Dantas; família pede ajuda para identificar responsável
Búzios recebe festival de verão com esportes, bem-estar e shows gratuitos em janeiro
Gabriel O Pensador, Detonautas, Os Garotin e Diogo Nogueira estão na programação musical do evento que acontece no Clube Aretê de 6 a 11 de janeiro
Homem é morto a tiros dentro de residência em Búzios
Vítima era perseguida, entrou em imóvel na Rua 28 e foi atingida; Polícia Militar isolou a área e o caso será apurado pela Polícia Civil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.