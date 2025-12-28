Homem é morto a tiros - Reprodução

Publicado 28/12/2025 17:31

Búzios - Um homem morreu após ser baleado no início da tarde deste domingo (28) na Praia de Geribá, em Armação dos Búzios. O ataque ocorreu no canto esquerdo da praia, local que concentrava grande número de pessoas no momento do crime.

De acordo com as primeiras informações apuradas, a vítima foi atingida por dois disparos pelas costas e não resistiu aos ferimentos, morrendo antes da chegada do atendimento médico. Pessoas que presenciaram a cena relataram que dois suspeitos armados efetuaram os tiros e, logo depois, fugiram a pé em direção à Estrada da Ferradurinha.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área para preservar a cena até a conclusão dos trabalhos periciais. Equipes também iniciaram a coleta de depoimentos e a busca por imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades, que podem ajudar na identificação dos envolvidos.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade do homem morto, nem sobre o que teria motivado o crime. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil, que dará continuidade às diligências para esclarecer o caso.