Gabriel O Pensador, Detonautas, Os Garotin e Diogo Nogueira - Reprodução

Publicado 26/12/2025 15:31

Búzios - Búzios, na Região dos Lagos, se prepara para receber, entre os dias 6 e 11 de janeiro de 2026, um grande festival de verão que promete movimentar a cidade com uma programação gratuita voltada para música, esporte, lazer e bem-estar. O evento acontece no Clube Aretê e deve atrair moradores e turistas ao longo de seis dias.



A programação musical será um dos grandes destaques do Verão Enel Brasil 2026, com shows gratuitos, realizados sempre às 19h. A estreia das apresentações no palco, dia 8 de janeiro, terá a presença da banda Detonautas. Os Garotin se apresentam no dia 9, Gabriel O Pensador, no dia 10, e Diogo Nogueira, no encerramento, no dia 11 de janeiro. O evento também contará com uma intensa agenda de clínicas esportivas, que acontecerão ao longo do dia, entre 9h e 17h, incluindo aulas de beach tennis com Gui Prata, vôlei de praia com Rafa Lins, futevôlei com Léo Tubarão e aulas de funcional com a instrutora Adriana Camargo. Confira a programação abaixo:



Terça (06/01) e Quarta-feira (07/01)



Beach Tennis: Gui Prata – 10 às 16h

Quinta-feira (08/01)



- Volêi de praia: Rafa Lins – 9 às 11h

- Funcional: Adriana Camargo – 10 às 11h

- Futevôlei: Léo Tubarão – 11 às 12h

- Vôlei de praia: Rafa Lins – 14 às 16h

- Futevôlei: Léo Tubarão – 15 às 16h

- Show completo: Gabriel O Pensador – 19h

Sexta-feira (09/01)



- Vôlei de praia: Rafa Lins – 9 às 11h

- Funcional: Adriana Camargo – 10 às 11h

- Futevôlei: Léo Tubarão – 11 às 12h

- Vôlei de praia: Rafa Lins – 14 às 16h

- Futevôlei: Léo Tubarão – 15 às 16h

- Show completo: Detonautas – 19h

Sábado (10/01)



- Futevôlei: Léo Tubarão – 9 às 10h

- Vôlei de praia: Rafa Lins – 10 às 12h

- Funcional: Adriana Camargo – 10 às 11h

- Futevôlei: Léo Tubarão – 14 às 16h

- Vôlei de praia: Rafa Lins – 16 às 17h

- Show completo: Os Garotin – 19h

Domingo (11/01)



- Futevôlei: Léo Tubarão – 9 às 10h

- Vôlei de praia: Rafa Lins – 10 às 12h

- Funcional: Adriana Camargo – 10 às 11h

- Futevôlei: Léo Tubarão – 14 às 16h

- Vôlei de praia: Rafa Lins – 16 às 17h

- Show completo: Diogo Nogueira – 19h

O Verão Enel Brasil 2026 também terá uma área dedicada à saúde e bem-estar com sessões gratuitas de massagem, além de uma área de recreação infantil, trazendo conforto, diversão e acolhimento para todas as idades. Com expectativa de casa cheia, o evento é totalmente acessível, oferecendo recursos como audiodescrição e tradução em Libras durante as atividades, garantindo a inclusão e a democratização do acesso à cultura e ao esporte.



O evento também contará com a distribuição do kit atleta, composto por uma sacola esportiva, uma garrafa térmica e uma camisa dry fit, todos personalizados com a identidade do Verão Enel Brasil 2026. O material foi desenvolvido para oferecer praticidade e conforto aos participantes das atividades esportivas, tornando a experiência ainda melhor. Os kits são limitados e serão distribuídos por ordem de chegada dos participantes.



A sustentabilidade é um dos pilares do projeto. O evento será 110% Carbono Neutro, compensando não apenas a totalidade das emissões de CO₂ geradas, mas também 10% adicionais, além de promover uma Campanha de Arrecadação de Alimentos, na qual o público é convidado a doar 1kg de alimento não perecível como forma simbólica de entrada. Os itens arrecadados serão destinados a ONGs parceiras do Rio Solidário, contribuindo para ações sociais e de combate à fome no Estado do Rio de Janeiro.



O projeto Verão ENEL Brasil é realizado pela PECK, patrocinado pela ENEL Brasil e pela Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro via Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. O evento conta ainda com o apoio da Prefeitura de Búzios.



Serviço:



Verão ENEL Brasil



Clube Aretê Búzios (Av. José Bento Ribeiro Dantas, 8300 – Búzios, RJ)



Datas: 06 a 11 de janeiro (terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo)



Atividades esportivas, recreação infantil e massagem: 9h às 17h



Show: 19h



Atrações musicais por dia:



08 de janeiro: Detonautas



09 de janeiro: Os Garotin



10 de janeiro: Gabriel O Pensador



11 de janeiro: Diogo Nogueira