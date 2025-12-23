Copa Rio de Beach Sprint - Ascom

Publicado 23/12/2025

Búzios - Búzios foi palco, no último sábado (20), da Copa Rio de Beach Sprint, realizada na Praia do Canto. A competição reuniu atletas de diversas regiões do país e integrou o calendário nacional do remo costeiro. O evento foi promovido pela Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Pesca.



A competição com provas eliminatórias, semifinais e finais, movimentou a orla da cidade ao longo do dia, e reuniu atletas da categoria Sub-23, representantes dos clubes Vasco da Gama, Flamengo e Botafogo, promovendo intercâmbio técnico, alto rendimento e a valorização da nova geração de talentos do remo brasileiro.



A Copa Rio Beach Sprint teve como objetivo desenvolver, incentivar e ampliar a prática do beach sprint, modalidade do remo costeiro que vem apresentando crescimento acelerado no Brasil e no mundo e que já tem presença confirmada nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.



Ao sediar a regata, o município passou a integrar de forma ativa o cenário de desenvolvimento do remo costeiro, consolidando-se como local estratégico para a realização de eventos esportivos de alto nível, alinhados ao esporte, à valorização do meio ambiente e ao turismo esportivo sustentável.