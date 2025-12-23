Praia Brava - Reprodução

Praia Brava Reprodução

Publicado 23/12/2025 15:54

Búzios - Com a chegada do verão, Armação dos Búzios vive dias de sol, praias movimentadas e intenso fluxo de visitantes. Esse cenário já se reflete na rede hoteleira, que registra 75% de ocupação no feriado de Natal e projeta crescimento para o Réveillon, quando a taxa chega a 89%.

Após a virada do ano, o ritmo segue elevado. Para a primeira quinzena de janeiro, a expectativa é de 81% de ocupação, mantendo a cidade movimentada e com forte presença de turistas.

Os índices refletem diretamente na economia local, com impacto em hotéis, pousadas, bares, restaurantes, comércio e serviços, além de contribuir para a geração de empregos temporários neste período.

Segundo o secretário de Turismo de Búzios e presidente licenciado do Sindsol, Thomas Weber, o cenário é positivo para o setor. “Os resultados refletem a atuação integrada entre o poder público e a iniciativa privada, além do empenho dos empresários e trabalhadores do turismo”, destacou. De acordo com ele, a tendência é de crescimento nos próximos dias e semanas.

O levantamento foi realizado pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Búzios (Sindsol Búzios), em parceria com a Associação de Hotéis de Búzios (AHB), a Associação de Pousadas de Búzios (APB) e o Búzios Convention & Visitors Bureau (CVB).