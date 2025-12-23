Praia Brava Reprodução
Fim de ano movimentado: Búzios registra 75% de ocupação na rede hoteleira
Projetando crescimento para o Réveillon, quando a taxa chega a 89%
Após agenda na capital, Fabinho Costa avança na instalação do Corpo de Bombeiros em Iguaba Grande
Prefeito recebe equipe técnica e define local estratégico; obras estão previstas para janeiro de 2026
Búzios transforma história da emancipação em política de memória
Prefeito Alexandre Martins (REP) destaca orgulho, anuncia novos projetos culturais e preservação da identidade local
Marinha e setor náutico se reúnem para alinhar segurança da navegação em Búzios
Encontro reuniu órgãos municipais e operadores para discutir normas, boas práticas e atuação integrada durante o verão
Fabinho Costa participa de ato da Alerj que garante R$ 220 milhões para a Saúde nos municípios
O que havia sido projetado como uma vitrine política de pré-candidatura ao governo do Estado acabou se resumindo a um ato protocolar e em clima discreto
Prefeito Fabinho Costa anuncia base dos Bombeiros em Iguaba Grande
Divulgação foi feita após reunião com o secretário estadual de Defesa Civil, coronel Tarciso Salles. Obras devem começar em janeiro após alinhamento com o governo do Estado
